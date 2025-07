Los Pumas hicieron un cambio en su plantel para la ventana de julio

El wing formado en Buenos Aires Cricket & Rugby Club, Alfonso Latorre, sufrió una lesión y no continuará en el plantel que tiene como head coach a Felipe Contepomi. En su lugar ingresará otro ex integrante de Los Pumas Seven, Agustín Fraga, quien está convocado a Argentina XV y se encuentra trabajando con el seleccionado mayor principal. De todas formas, el back de 23 años, formado en ciudad de Buenos Aires, fue sumado a Los Pumas como jugador desarrollo.