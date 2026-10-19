Luis Enrique y la comparación de Lamine Yamal con Lionel Messi: "Ahí no va a ganar nadie"

El DT de Paris Saint Germain, Luis Enrique, brindó su opinión sobre la actualidad del español Lamine Yamal y sobre las similitudes con el argentino Lionel Messi

El técnico del Paris Saint Germain, Luis Enrique , brindó su opinión sobre la actualidad del extremo español Lamine Yamal y sobre las similitudes con el argentino Lionel Messi : "Mejor no compararse".

El técnico español se refirió a las similitudes que viene teniendo la nueva estrella del Barcelona con el astro rosarino quien hizo historia siendo el mejor jugador de la institución catalana; por esto afirmó: "Comparar al mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, con cualquier otro jugador, ahí no va a ganar nadie".

Además, agregó que "quizás" en un futuro se podrá hablar sobre algún jugador mejor que el argentino, pero destacó los dichos de Yamal: "Ahora mismo es muy inteligente al declarar que quiere ser la mejor versión de Lamine" y que será "mejor no compararse con Leo Messi".

Enrique realizó la conferencia de prensa habitual previo al cruce del equipo parisino con el catalán por la tercera fecha de la UEFA Champions League, en lo que será una de las mayores atracciones de la jornada debido al pasado que tiene el técnico español con el Culé, donde afirmó que se tuvo que "acostumbrar" a enfrentar al Barcelona, porque antes le "costaba" o no le "gustaba".

También confesó que sigue unido a su exclub, mirando cada partido como "aficionado"; además quiere "aprovechar" para enfrentarse al club que hoy en día tiene el funcionamiento de juego más parecido al de sus dirigidos.

Luis Enrique fue el técnico del Barcelona entre las temporadas 2014 y 2017; fue campeón de la máxima competencia internacional de Europa —UCL— en 2015, además de ganar varios títulos de liga y copas, con la característica de haber formado un equipo que mantuvo el ritmo futbolístico del club tras la salida de Pep Guardiola y de haber conformado uno de los tridentes de ataque más recordados de la historia del fútbol: el brasileño Neymar Jr., el uruguayo Luis Suárez y el emblema argentino Lionel Messi.