Marabel explotó tras el polémico final ante Barracas: "Se va manchando el fútbol"

El exdelantero de Unión, Junior Marabel, cuestionó el arbitraje luego de que el VAR le anulara un gol a Sarmiento en el cierre del partido ante Barracas Central

Sarmiento dejó escapar la posibilidad de quedarse con una victoria en Junín y el desenlace del 1-1 frente a Barracas Central abrió un fuerte debate arbitral. En el tramo final, el VAR intervino para invalidar un tanto de Junior Marabel por posición adelantada y desató la indignación del atacante paraguayo.

Tras el encuentro, el exjugador de Unión cuestionó las decisiones tomadas durante el partido y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, tienen este tipo de situaciones para el fútbol.

El gol anulado y el reclamo de Marabel contra el arbitraje

La bronca del delantero tuvo como principal motivo la intervención tecnológica que dejó sin efecto lo que habría sido el segundo gol del Verde. La revisión estuvo a cargo de Jorge Baliño y las imágenes difundidas después del encuentro alimentaron las discusiones, ya que el trazado de la línea roja se ubicó sobre el hombro derecho de Marabel y no permitía distinguir con nitidez el pie derecho del último defensor de Barracas.

El futbolista no compartió el fallo y defendió su posición en la jugada. “Para mí nunca tuve adelantado en ningún momento”, sostuvo en diálogo con TyC Sports. Además, insistió en que la presencia de otro defensor podía resultar determinante para analizar la acción: “Atrás mío estaba Insúa también y en ningún momento se ve que era offside”.

Sus cuestionamientos fueron más allá de esa intervención. Marabel también apuntó contra una acción en la que Rodrigo Insúa habría sujetado a Salle dentro del área, en una jugada que el árbitro Daniel Zamora no consideró penal. “Creo que si era al revés lo cobraba”, afirmó, antes de dejar otra frase que alimentó la controversia: “Sabemos que jugar contra Barracas es muy difícil”.

El atacante lamentó que el encuentro terminara condicionado por las decisiones arbitrales y expresó su preocupación por la imagen que dejan estos episodios. “Lo que se vio va a perjudicar el fútbol. Creo que también los amantes del fútbol ven estas cosas y se van cabizbajos porque se ve manchado el fútbol”, manifestó.

La impotencia también apareció al momento de analizar el resultado. Marabel reconoció que Sarmiento contó con oportunidades para quedarse con los tres puntos, pero no consiguió aprovecharlas para resolver el partido. “Me río de tanta impotencia que uno tiene, porque ve reflejado el fútbol que se va manchando así”, lanzó.