Más de 14.000 QR y tribunas abiertas: el futsal internacional convocó a los santafesinos

El estadio Invencible Santa Fe recibió durante cinco jornadas la Liga Evolución de Futsal de la Conmebol, con entrada gratuita y la participación de las selecciones de cinco países.

El deporte internacional volvió a convocar a los santafesinos en el estadio multipropósito Invencible Santa Fe. Entre el 14 y el 18 de octubre, la ciudad fue sede de la CONMEBOL Liga Evolución de Futsal, Zona Sur 2026, un certamen que reunió a los seleccionados de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, y que tuvo al conjunto argentino como protagonista al quedarse con el primer puesto de la categoría Mayor, con 19 puntos.

Más allá de la competencia y los resultados deportivos, el torneo dejó un dato significativo en materia de participación: se descargaron 14.449 códigos QR para los diez partidos programados , en una propuesta de acceso gratuito que permitió acercar el futsal de nivel internacional a vecinos de distintos barrios de la capital provincial.

El Invencible, un espacio para las familias y los jóvenes

Las tribunas se transformaron en un lugar de encuentro para santafesinos que aprovecharon la oportunidad para conocer el estadio y disfrutar de una competencia internacional. Anabela, vecina del barrio San Pantaleón, asistió por primera vez y destacó tanto las instalaciones como la importancia de promover actividades deportivas para la comunidad.

“La verdad que estuvo buenísimo. El estadio está espectacular, muy, muy lindo”, expresó. Además, valoró la posibilidad de que los chicos encuentren espacios de integración y desarrollo a través del deporte. “Creo que estas propuestas son importantes, porque ofrecen a los chicos un lugar donde encontrarse, crecer y cuidar también su salud mental”, señaló.

La convocatoria también incluyó a instituciones deportivas que llevaron a sus alumnos para vivir una experiencia diferente. Alejo, profesor de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, acompañó a un grupo de chicos que pudo observar de cerca una competencia de selecciones nacionales.

“Las instalaciones están bárbaras, el estadio muy lindo. Se aprecia muy bien desde todos los lugares, además los chicos están chochos, fue una jornada muy positiva”, comentó el docente.

Entrada gratuita y una oportunidad para el turismo

La propuesta también fue valorada por quienes llegaron al estadio por iniciativa propia. Francisco, vecino de Guadalupe Este, se enteró del evento a través de los canales de comunicación de la Municipalidad y se trasladó en colectivo para presenciar los encuentros.

“Siempre que la ciudad reciba eventos de esta magnitud va a ser bueno para el turismo y también para las personas que viven acá”, sostuvo. En ese sentido, remarcó el valor del acceso gratuito como herramienta para ampliar la participación: “Permite que más personas disfruten del deporte de alto nivel, incluso quienes no podrían pagar una entrada”.

El legado de los Juegos Suramericanos sigue activo

La realización de la Liga Evolución de Futsal representó una nueva oportunidad para poner en funcionamiento el estadio Invencible Santa Fe, una de las infraestructuras que quedaron como legado de los Juegos Suramericanos. La continuidad de competencias internacionales en el espacio busca consolidarlo como sede de grandes acontecimientos deportivos y, al mismo tiempo, acercarlo a la vida cotidiana de los santafesinos.

Con más de 14.000 QR generados y una convocatoria que incluyó a familias, jóvenes y clubes, el certamen dejó una señal que va más allá de lo ocurrido dentro de la cancha: el valor de contar con instalaciones que permitan recibir eventos de jerarquía y garantizar que la comunidad también pueda disfrutarlos.