Uno Santa Fe | Ovación | Shanghai

Medvedev despachó a Tsitsipas y avanzó a los cuartos en Shanghai

El Masters 1000 de Shanghai definió sus cruces de cuartos de final con destacadas victorias de los favoritos, duelos cerrados y definiciones inesperadas

14 de octubre 2026 · 16:06hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Medvedev despachó a Tsitsipas y avanzó a los cuartos en Shanghai

El Masters 1000 de Shanghai definió este miércoles sus cruces de cuartos de final con destacadas victorias de los favoritos, duelos cerrados y definiciones inesperadas. En el duelo estelar de la jornada, el ruso Daniil Medvedev (4º) impuso su jerarquía frente al griego Stefanos Tsitsipas.

El ruso firmó una sólida actuación basada en su firmeza desde el fondo de la pista, neutralizando por completo el juego del heleno sin concederle ninguna oportunidad de quiebre. Con un quiebre en cada set, Medvedev se impuso por 6-4 y 7-5 para avanzar a la siguiente instancia, donde se medirá ante Tommy Paul.

El estadounidense Tommy Paul selló su clasificación tras superar en sets corridos al belga Zizou Bergs. Tras un primer parcial muy disputado que se resolvió en el desempate por 7-6(5), el norteamericano dominó el segundo con claridad para sentenciar el 6-4 definitivo.

Más del Maters 1000 de Shanghai

Por su parte, Casper Ruud accedió a cuartos de final beneficiado por la retirada de Félix Auger-Aliassime. El canadiense, disminuido físicamente tras una intensa seguidilla de partidos y aquejado de molestias en su rodilla izquierda, debió abandonar el encuentro en el segundo set cuando el noruego ya dominaba por 4-1. El próximo escollo de Ruud será la gran revelación del certamen, el español Rafael Jódar (13.º).

Con solo 20 años, el madrileño ratificó su gran momento al doblegar al neerlandés Botic van de Zandschulp en tres parciales por 6-7(4), 6-4 y 6-2, metiéndose por cuarta vez en su carrera entre los ocho mejores de un torneo de esta categoría.

Shanghai Daniil Medvedev Tsitsipas
Noticias relacionadas
trungelliti quedo eliminado en su estreno en el masters de shanghai

Trungelliti quedó eliminado en su estreno en el Masters de Shanghái

golpe para real madrid: vinicius recibio cuatro fechas y no jugara ante barcelona

Golpe para Real Madrid: Vinicius recibió cuatro fechas y no jugará ante Barcelona

la formula 1 le puso fecha al regreso de los motores v8

La Fórmula 1 le puso fecha al regreso de los motores V8

costa rica asoma como posible rival de la seleccion argentina para noviembre

Costa Rica asoma como posible rival de la Selección Argentina para noviembre

Lo último

La CGT Santa Fe se suma a la marcha universitaria de este jueves y anticipa una amplia movilización sindical

La CGT Santa Fe se suma a la marcha universitaria de este jueves y anticipa una amplia movilización sindical

Santo Tomé: más de 400 frentistas exigen respuestas al municipio por una obra de pavimentación que pagaron y lleva 10 años inconclusa

Santo Tomé: más de 400 frentistas exigen respuestas al municipio por una obra de pavimentación que pagaron y lleva 10 años inconclusa

A días del descarrilamiento del tren, ahora un choque enciende el alerta vecinal: Los trenes vienen muy rápido y las vías están descalzadas

A días del descarrilamiento del tren, ahora un choque enciende el alerta vecinal: "Los trenes vienen muy rápido y las vías están descalzadas"

Último Momento
La CGT Santa Fe se suma a la marcha universitaria de este jueves y anticipa una amplia movilización sindical

La CGT Santa Fe se suma a la marcha universitaria de este jueves y anticipa una amplia movilización sindical

Santo Tomé: más de 400 frentistas exigen respuestas al municipio por una obra de pavimentación que pagaron y lleva 10 años inconclusa

Santo Tomé: más de 400 frentistas exigen respuestas al municipio por una obra de pavimentación que pagaron y lleva 10 años inconclusa

A días del descarrilamiento del tren, ahora un choque enciende el alerta vecinal: Los trenes vienen muy rápido y las vías están descalzadas

A días del descarrilamiento del tren, ahora un choque enciende el alerta vecinal: "Los trenes vienen muy rápido y las vías están descalzadas"

Golpe para Real Madrid: Vinicius recibió cuatro fechas y no jugará ante Barcelona

Golpe para Real Madrid: Vinicius recibió cuatro fechas y no jugará ante Barcelona

La incertidumbre económica en Argentina alcanzó el nivel más alto del año

La incertidumbre económica en Argentina alcanzó el nivel más alto del año

Ovación
Unión tiene a dos 9 entre los más influyentes del Clausura, pero se quedaron sin gol

Unión tiene a dos 9 entre los más influyentes del Clausura, pero se quedaron sin gol

La reserva de Colón perdió ante Independiente Rivadavia y no despega del fondo

La reserva de Colón perdió ante Independiente Rivadavia y no despega del fondo

Unión analiza los diferentes escenarios con Madelón en medio de la crisis

Unión analiza los diferentes escenarios con Madelón en medio de la crisis

Unión, con motivos para ilusionarse: el dato que lo sostiene en la pelea por los playoffs

Unión, con motivos para ilusionarse: el dato que lo sostiene en la pelea por los playoffs

Las tres finales que le quedan a Colón y sus rivales por llegar al Reducido

Las tres finales que le quedan a Colón y sus rivales por llegar al Reducido

Policiales
Barrio Guadalupe: investigan el incendio de tres motos secuestradas en el patio de la Comisaría 8°

Barrio Guadalupe: investigan el incendio de tres motos secuestradas en el patio de la Comisaría 8°

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia