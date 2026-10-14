Medvedev despachó a Tsitsipas y avanzó a los cuartos en Shanghai

El Masters 1000 de Shanghai definió sus cruces de cuartos de final con destacadas victorias de los favoritos, duelos cerrados y definiciones inesperadas

El Masters 1000 de Shanghai definió este miércoles sus cruces de cuartos de final con destacadas victorias de los favoritos, duelos cerrados y definiciones inesperadas. En el duelo estelar de la jornada, el ruso Daniil Medvedev (4º) impuso su jerarquía frente al griego Stefanos Tsitsipas .

El ruso firmó una sólida actuación basada en su firmeza desde el fondo de la pista, neutralizando por completo el juego del heleno sin concederle ninguna oportunidad de quiebre. Con un quiebre en cada set, Medvedev se impuso por 6-4 y 7-5 para avanzar a la siguiente instancia, donde se medirá ante Tommy Paul.

El estadounidense Tommy Paul selló su clasificación tras superar en sets corridos al belga Zizou Bergs. Tras un primer parcial muy disputado que se resolvió en el desempate por 7-6(5), el norteamericano dominó el segundo con claridad para sentenciar el 6-4 definitivo.

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Por su parte, Casper Ruud accedió a cuartos de final beneficiado por la retirada de Félix Auger-Aliassime. El canadiense, disminuido físicamente tras una intensa seguidilla de partidos y aquejado de molestias en su rodilla izquierda, debió abandonar el encuentro en el segundo set cuando el noruego ya dominaba por 4-1. El próximo escollo de Ruud será la gran revelación del certamen, el español Rafael Jódar (13.º).

Con solo 20 años, el madrileño ratificó su gran momento al doblegar al neerlandés Botic van de Zandschulp en tres parciales por 6-7(4), 6-4 y 6-2, metiéndose por cuarta vez en su carrera entre los ocho mejores de un torneo de esta categoría.