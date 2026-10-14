Uno Santa Fe | Ovación | Castro

Murió Jorge "Locomotora" Castro a los 59 años

El ex boxeador Jorge "Locomotora" Castro falleció en la madrugada de este miércoles en un bingo de Morón.

14 de octubre 2026 · 07:29hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Murió Jorge Locomotora Castro a los 59 años

El exboxeador Jorge "Locomotora" Castro murió este miércoles a los 59 años en un bingo de la localidad bonaerense de Morón.

Según confirmaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el ex campeón mundial de peso mediano sufrió una descompensación en el interior del establecimiento, aunque todavía no se determinaron las causas del deceso. La causa quedó a cargo de la UFI n.º 8 de Morón.

De acuerdo al parte médico que se difundió en las últimas horas, “Roña” Castro sufría de diabetes, y lo ocurrido dentro de salón de juegos estaría vinculado a su tratamiento con insulina.

La carrera profesional de “Locomotora” Castro

Jorge nació en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, y tuvo una de las mejores carreras en la historia del boxeo argentino. “Roña” Castro participó en 144 peleas, en las cuales ganó 130 veces (90 por nocaut), perdió en 11 ocasiones y obtuvo tres empates.

El pugilista consiguió la gloria dentro de la disciplina al obtener el título mundial de la categoría mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente al estadounidense Reggie Johnson, el 12 de agosto de 1994 en Tucumán.

Aunque, meses después, “Locomotora” Castro tuvo que defender el título en suelo mexicano para protagonizar uno de los mejores combates en la historia del boxeo mundial ante el estadounidense John David Jackson, encuentro que ganaría. El título recién sería arrebatado de sus manos luego de cuatro peleas, el 19 de diciembre de 1995 en Tokio, en una derrota ante el japonés Shinji Takehara.

Su último enfrentamiento arriba de un ring fue ante José Luis Herrera, a quien derrotó por nocaut técnico el 27 de enero de 2007 en Mar del Plata.

Castro Locomotora Morón
Noticias relacionadas
el legado de rona castro: la otra pelea del campeon que eligio enfrentar el hambre

El legado de "Roña" Castro: la otra pelea del campeón que eligió enfrentar el hambre

sosa palpito la vuelta entre vasco da gama y boca en brasil: hay que salir a atacar

Sosa palpitó la vuelta entre Vasco da Gama y Boca en Brasil: "Hay que salir a atacar"

fiorentina apunta a santiago beltran y river podria recibir una cifra record por su arquero

Fiorentina apunta a Santiago Beltrán y River podría recibir una cifra récord por su arquero

trungelliti remonto ante monteiro y comenzo con el pie derecho en el challenger de maia

Trungelliti remontó ante Monteiro y comenzó con el pie derecho en el Challenger de Maia

Lo último

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Sosa palpitó la vuelta entre Vasco da Gama y Boca en Brasil: Hay que salir a atacar

Sosa palpitó la vuelta entre Vasco da Gama y Boca en Brasil: "Hay que salir a atacar"

Fiorentina apunta a Santiago Beltrán y River podría recibir una cifra récord por su arquero

Fiorentina apunta a Santiago Beltrán y River podría recibir una cifra récord por su arquero

Último Momento
Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Sosa palpitó la vuelta entre Vasco da Gama y Boca en Brasil: Hay que salir a atacar

Sosa palpitó la vuelta entre Vasco da Gama y Boca en Brasil: "Hay que salir a atacar"

Fiorentina apunta a Santiago Beltrán y River podría recibir una cifra récord por su arquero

Fiorentina apunta a Santiago Beltrán y River podría recibir una cifra récord por su arquero

Trungelliti remontó ante Monteiro y comenzó con el pie derecho en el Challenger de Maia

Trungelliti remontó ante Monteiro y comenzó con el pie derecho en el Challenger de Maia

Lo que hay que saber del debut de Unión en la Liga Argentina ante Bochas SC en Santa Fe

Lo que hay que saber del debut de Unión en la Liga Argentina ante Bochas SC en Santa Fe

Ovación
Las tres finales que le quedan a Colón y sus rivales por llegar al Reducido

Las tres finales que le quedan a Colón y sus rivales por llegar al Reducido

Lértora, en duda en Colón: una decisión que también mira hacia el Reducido

Lértora, en duda en Colón: una decisión que también mira hacia el Reducido

Unión afronta una visita inédita ante Riestra con la obligación de cambiar su presente

Unión afronta una visita inédita ante Riestra con la obligación de cambiar su presente

Lo que hay que saber del debut de Unión en la Liga Argentina ante Bochas SC en Santa Fe

Lo que hay que saber del debut de Unión en la Liga Argentina ante Bochas SC en Santa Fe

Murió Jorge Roña Castro a los 59 años

Murió Jorge "Roña" Castro a los 59 años

Policiales
Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia