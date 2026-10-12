Newell's visita a Gimnasia de Mendoza en busca de un triunfo en el Clausura

Newell's se enfrentará este lunes desde las 18.30 con Gimnasia (M), en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la fecha 12 de la Zona A.

Newell’s tendrá este lunes una nueva prueba en el Torneo Clausura 2026. El conjunto rosarino visitará a Gimnasia de Mendoza desde las 18.30, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la duodécima fecha de la Zona A de la Liga Profesional.

El encuentro representa una nueva oportunidad para la Lepra de sumar en condición de visitante y afrontar la recta final de la fase regular con la intención de mejorar su posición en el campeonato. Del otro lado estará el Lobo mendocino, que buscará aprovechar la localía para hacerse fuerte ante su gente.

El partido tendrá como árbitro principal a Juan Cruz Robledo, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva será por TNT Sports.

Las posibles formaciones de Gimnasia y Newell’s

El entrenador de Gimnasia de Mendoza, Darío Franco, prepara un equipo con César Rigamonti en el arco y una defensa integrada por Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde. En el mediocampo se perfilan Tomás O’Connor y Fermín Antonini, mientras que Esteban Fernández, Facundo Lencioni y Matías Vargas jugarían más adelantados. La referencia ofensiva sería Agustín Módica o Valentino Simoni.

Por el lado de Newell’s, Frank Darío Kudelka apostaría por Josué Reinatti como arquero, con Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo y Jerónimo Russo en la última línea. Luca Regiardo y Rodrigo Herrera ocuparían el mediocampo, mientras que Walter Mazzantti, Facundo Guch y Santiago Solari se ubicarían detrás de Matías Cóccaro, principal referencia ofensiva.

Todo lo que hay que saber

Partido: Gimnasia de Mendoza vs. Newell’s.

Hora: 18.30.

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.

Árbitro: Juan Cruz Robledo.

VAR: Héctor Paletta.

TV: TNT Sports.

Posibles formaciones

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O’Connor, Fermín Antonini; Esteban Fernández, Facundo Lencioni, Matías Vargas; Agustín Módica o Valentino Simoni. DT: Darío Franco.

Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.