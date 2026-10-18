Nico Paz dio cátedra y el Como le ganó a la Fiorentina de Mastantuono

Luego de la salida de Lionel Messi del combinado nacional, el futuro de la casaca número 10 es una incógnita, pero Nico Paz está haciendo todo para quedársela

El debate por la herencia de la camiseta número 10 en la Selección argentina sumó este fin de semana un nuevo capitulo sobre la mesa europea. En un atractivo duelo de jóvenes talentos Nico Paz volvió a erigirse como la gran figura al conducir al Como 1907 hacia una contundente victoria por 3 a 1 frente a la Fiorentina.

El resultado ratificó las dos caras opuestas que atraviesan ambas instituciones en el certamen italiano. Mientras el conjunto dirigido por Cesc Fàbregas se llevó un triunfo resonante de La Toscana para prenderse en los puestos de vanguardia y quedar a solo cinco unidades del líder Inter, el equipo donde juega Franco Mastantuono profundizó su crisis deportiva: sumó su enésimo tropiezo, quedó hundido en puestos de descenso con apenas 4 unidades sobre 21 en juego y no logra encontrar respuestas futbolísticas.

Gol y asistencia de Nico Paz en la victoria del Como

El quiebre del compromiso se gestó superada la media hora inicial, cuando Mattia Liberali sacó a relucir su pegada: el extremo enganchó de derecha hacia adentro y sacó un remate con comba inalcanzable para la estirada de David de Gea.

Apenas diez minutos antes de marcharse a los vestuarios, la visita amplió la cuenta gracias a una trepada punzante de Álex Valle por la banda izquierda; el lateral envió un centro medido al corazón del área y Nico Paz ratificó su llegada goleadora al conectar un cabezazo certero que venció la resistencia del arquero español.

Pese al golpe, el cuadro local ensayó una reacción empujado por la zurda de Mastantuono a balón parado. El ex futbolista de River ejecutó un tiro de esquina que encontró la cabeza de Viery y, tras esa habilitación, Marin Pongrai empujó la pelota a la red custodiada por Jean Butez para marcar el descuento.

El anfitrión incluso llegó a celebrar lo que parecía la igualdad antes del descanso tras otro tiro libre ejecutado por el juvenil argentino que derivaba en el doblete del defensor croata, pero la acción fue invalidada por una milimétrica posición adelantada.

Lejos de replegarse con la ventaja en el complemento, la escuadra visitante sentenció el trámite con otra genialidad del hispano-argentino en los metros finales.

Con espacios para correr, Nico Paz encabezó un contragolpe fulminante, condujo con criterio y asistió en el momento exacto a Anastasios Douvikas; el atacante eludió con solvencia la marca de Radu Drguin y fusiló con un derechazo inapelable a De Gea para estampar el 3 a 1 definitivo y coronar una actuación consagratoria.