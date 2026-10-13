Nicolás Lamolina: "Hice un gran esfuerzo para que no me muestren el celular"

Nicolás Lamolina explicó por qué revirtió el penal que había cobrado para Godoy Cruz ante All Boys, en un partido que terminó 0-0 y tuvo una interrupción de 23 minutos.

Nicolás Lamolina salió a dar explicaciones después de quedar en el centro de la polémica por el empate entre All Boys y Godoy Cruz, correspondiente a la fecha 33 de la Primera Nacional. El árbitro protagonizó una escena insólita cuando, tras sancionar un penal para el conjunto mendocino, los futbolistas del equipo local intentaron mostrarle en un celular que la infracción se había cometido fuera del área.

En declaraciones a TyC Sports, el juez reconstruyó lo sucedido y negó que haya utilizado las imágenes del teléfono para modificar su decisión. Según explicó, la marcha atrás se produjo después de una conversación con su asistente, Agustín Méndez , quien le advirtió que tenía dudas sobre la ubicación de la infracción.

“Hice un gran esfuerzo para que no me muestren la imagen porque sabía que si aparecía un plano mirando el celular todos iban a pensar que mi decisión iba a ser modificada por esa situación”, sostuvo Lamolina, al referirse a uno de los episodios más insólitos de la jornada del Ascenso.

La explicación de Lamolina sobre el penal que cambió de decisión

El árbitro reconoció que inicialmente interpretó que la acción de Iván Zafarana sobre Axel Rodríguez merecía la sanción de un penal. Sin embargo, la intervención de su colaborador abrió la puerta a una revisión del fallo a través del diálogo entre los integrantes de la terna arbitral.

“Para mí Zafarana se arroja con uso de fuerza excesiva y la sanción fue sobre la línea y era penal”, explicó Lamolina. Luego detalló que Méndez le transmitió su apreciación: “Desde su visión era muy al límite y no le convencía la situación de penal”.

El juez aseguró que su intención fue escuchar al asistente antes de tomar una determinación definitiva. No obstante, la situación se descontroló cuando varias personas ingresaron al campo de juego y los futbolistas de All Boys insistieron con mostrarle las imágenes de la jugada.

“En el momento que me acerco a hablar con el línea se desmadró todo con el ingreso al campo de gente que no tenía que ingresar”, relató. Finalmente, el penal fue anulado y Godoy Cruz debió conformarse con un tiro libre, en medio de las protestas de sus jugadores.

Lamolina también remarcó que la perspectiva de su colaborador era más favorable para evaluar la acción. “Yo lo único que quería era hablar con mi asistente, que me iba a mencionar que era afuera del área. Su perspectiva era mucho mejor que la mía”, afirmó.

Godoy Cruz aceptó el fallo y habrá un informe por los incidentes

En medio de los cuestionamientos, Lamolina sostuvo que el plantel y el cuerpo técnico de Godoy Cruz comprendieron la modificación de la sanción. De acuerdo con su versión, los representantes del equipo mendocino consideraron correcta la decisión final y el encuentro concluyó sin nuevos inconvenientes entre los protagonistas.

"JAMÁS PENSÉ QUE ALGUIEN PODÍA ENTRAR CON UN CELULAR A PERSUADIRME"



Nicolás Lamolina y la polémica en All Boys - Godoy Cruz por la vuelta atrás en un penal sancionado para el Tomba, con @pablolamedica en La Noche de TyC Sports. pic.twitter.com/HZlwmsVwNE — TyC Sports (@TyCSports) October 13, 2026

La interrupción, que se extendió durante aproximadamente 23 minutos, convirtió el cierre del partido en un episodio extraordinario para la categoría. La controversia también reavivó el debate sobre los procedimientos arbitrales, dado que la Primera Nacional no cuenta con VAR y las imágenes de un teléfono particular no constituyen un mecanismo oficial de revisión.

El árbitro, además, anticipó que informará sobre el ingreso de personas ajenas al espectáculo. Según detalló, una de ellas debió ser identificada con intervención policial y sus datos serán elevados al Tribunal de Disciplina de la AFA.

“Tenemos los datos y será informado al Tribunal de Disciplina”, advirtió Lamolina, al confirmar que lo ocurrido tendrá continuidad en el ámbito disciplinario.

El encuentro entre All Boys y Godoy Cruz terminó 0-0, pero el resultado quedó relegado frente a una polémica que excedió lo futbolístico. Lamolina defendió su actuación y aseguró que no cambió el fallo por mirar un celular, sino por la intervención de su asistente, en una noche que dejó fuertes interrogantes sobre el desarrollo y el cierre del partido en Floresta.