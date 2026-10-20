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Nicolás Ramírez denunció amenazas por parte de dirigentes de Huracán

El árbitro Nicolás Ramírez denunció amenazas en el entretiempo del partido entre Huracán y Gimnasia por el Torneo Clausura, por parte de un grupo de dirigentes

20 de octubre 2026 · 16:19hs
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Nicolás Ramírez denunció amenazas por parte de dirigentes de Huracán

El árbitro Nicolás Ramírez denunció amenazas en el entretiempo del partido entre Huracán y Gimnasia (LP) por el Torneo Clausura, por parte de un grupo de dirigentes del Globo que intentaron entrar al vestuario de los árbitros.

Nicolás Ramírez denunció a dirigentes de Huracán

El encuentro tuvo lugar el pasado jueves 15 de septiembre, y terminó en victoria por 2 a 1 para Gimnasia. En las últimas horas se conoció un informe en el que Ramírez afirma que el entretiempo se alargó a 20 minutos debido a que autoridades del equipo local comenzaron a realizar "protestas airadas" en contra de la terna.

Según el informe, los dirigentes de Huracán estaban en "desacuerdo con decisiones arbitrales del primer tiempo". "Luego de ingresar el equipo arbitral al vestuario, golpearon en reiteradas oportunidades la puerta queriendo ingresar", aclaró Ramírez.

Por otro lado, reveló que el vicepresidente del Globo intentó entrar al vestuario arbitral con ayuda de la policía. Al respecto informó: "Antes de regresar al segundo tiempo, se acercó el personal policial anunciando que el vicepresidente del club local (David Garzón) quería ingresar al vestuario de árbitros para conversar".

En cuanto a lo más grave de la situación, el árbitro afirmó: “No autorizamos el ingreso a nadie, y en disconformidad comenzaron a insultar y amenazar desde la zona de ingreso al campo de juego”.

Por último, Ramírez dio cuenta de que pidieron ayuda para salir a dirigir el segundo tiempo. En ese sentido, escribió: “Solicitamos al responsable de la Liga Profesional y al personal policial que nos garantice el trayecto sin cruzarnos con directivos para evitar diálogos y un mal momento”.

Nicolás Ramírez Huracán Gimnasia (LP)
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