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Nicolás Varrone se acerca a la Asian Le Mans Series

El piloto argentino Nicolás Varrone volvería al Endurance luego de un paso infructuoso por la Fórmula 2.

Ovación

Por Ovación

13 de octubre 2026 · 08:07hs
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Nicolás Varrone se acerca a la Asian Le Mans Series

El piloto argentino Nicolás Varrone tendría su futuro en la Asian Le Mans Series, al haber probado el auto de categoría LMP 2 de la escudería AF Corse, ligada a Ferrari, en el circuito portugués de Portimao.

El corredor de 25 años volvería a las carreras de resistencia luego de un ciclo breve y carente de éxitos en la Fórmula 2, con apenas tres carreras en los puntos en las 11 fechas que disputó.

La serie asiática, que esta temporada se disputará de punta a punta en Europa, se desarrollará entre noviembre de este año y febrero del próximo, con fechas en el circuito Paul Ricard, de Francia, Jerez, en España, y el propio Portimao.

Nicolás Varrone sigue con la incertidumbre sobre su futuro

Con una serie de pruebas para el equipo AF Corse, Nicolás Varrone aún no oficializó en qué rama del automovilismo estará la continuidad de su carrera, aunque todo indica que volverá a las carreras de larga duración con la disputa de la próxima edición de la Asian Le Mans Series.

Habiendo sido campeón mundial de Resistencia en la categoría LMGTE Am en 2023, y ganador de la mítica carrera de Le Mans en esa ocasión, Varrone volvería a la serie que disputó entre 2023 y 2025, con un podio en las ocho carreras de las que fue parte.

La serie asiática había sido llevada a cabo en Medio Oriente en los últimos años pero, con complicaciones organizativas por la guerra de Irán, en esta ocasión se disputará en Europa: Paul Ricard, Jerez y Portimao son los circuitos elegidos, con dos carreras de 4 horas a disputarse en cada uno de ellos.

Nicolás Varrone Le Mans Fórmula 2
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