Operaron con éxito a Dibu Martínez tras el golpazo que asustó a todos en Chelsea

El arquero de la Selección Argentina sufrió un fuerte choque de cabezas con Branthwaite y salió en camilla. Por ello, fue trasladado a un hospital y sometido a una cirugía como consecuencia de una fractura de maxilar

Emiliano Martínez alarmó a todo Chelsea y también a la Selección Argentina: se retiró en camilla en la victoria por 2-0 contra el Everton, como visitante por la fecha 7 de la Premier League, tras un durísimo choque de cabezas. Horas después y luego de confirmarse una fractura de maxilar, el arquero fue operado con éxito y deberá ahora afrontar una recuperación de un mes y medio.

A los 20 minutos del segundo tiempo, el Dibu sufrió un golpazo de cabezas con Jarrad Branthwaite, central de 1,95 metros de los Toffees, y estuvo tendido en el césped durante casi diez minutos hasta que el cuerpo médico pudo retirarlo de la cancha. Rápidamente fue trasladado a un hospital.

Según le informaron a TyCSports.com, el marplatense estaba consciente en el hospital. Los resultados de la tomografía en la cabeza dieron bien, al igual que los estudios de espalda y cuello. Sin embargo, el futbolista sufrió una fractura de maxilar que lo obligó a ser operado y lo mantendrá fuera de acción por un mes y medio.

Por ahora, Chelsea no informó ningún parte médico oficial sobre el estado de salud del arquero. "Abandonó el estadio consciente y se encuentra en el hospital sometiéndose a pruebas preventivas", se había limitado a informar Xabi Alonso, entrenador del equipo.

Su esposa, Mandinha, en tanto, publicó una historia en redes sociales para brindar tranquilidad: "Gracias a todos por los mensajes tan lindos y por estar pendientes de Emi. Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre. Gracias de corazón por tanto cariño y apoyo".

La lesión preocupa a Chelsea y a su veza la Selección Argentina. Es que se acerca la próxima fecha FIFA en noviembre, en la que la Albiceleste se medirá con Uruguay el 13 de noviembre y con Costa Rica el 17, partidos para los que no podrá contar con el arquero.