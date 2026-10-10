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Pablo Quirno viajó al GP de Singapur y pidió que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina

El canciller nacional Pablo Quirno confirmó que inició gestiones para concretar el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina, en el GP de Singapur.

Ovación

Por Ovación

10 de octubre 2026 · 16:29hs
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Pablo Quirno viajó al GP de Singapur y pidió que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina

El canciller argentino, Pablo Quirno, se mostró junto a funcionarios del Gobierno de Singapur, país al que fue invitado en el marco del Gran Premio de la Fórmula 1 y manifestó su deseo de que la competencia madre del automovilismo vuelva a correrse en Argentina, después de 28 años.

La última vez que se disputó fue en el Autódromo de Benos Aires, el 12 de abril de 1998. En aquella oportunidad, el alemán Michael Schumacher, de Ferrari, se quedó con el podio.

"Gracias a la invitación del Ministro de Comercio, Grace Fu, y el Ministro de Energía, Tan See Leng, del Gobierno de Singapur a su Gran Premio de Formula 1, me encontré con Stefano Domenicali, Presidente y CEO de Fórmula 1", escribió Quirno en su posteo.

Por otro lado, el canciller comunicó: "Le transmití la aspiración de la Argentina de volver a ser sede de un Gran Premio de Formula 1. Nuestro país tiene una rica historia en el automovilismo y una pasión que nos distingue".

Por último, Quirno cerró: "Esta tradición y el interés internacional que hoy genera la Argentina merecen un evento de gran proyección".

¿Cómo están las gestiones de Argentina para traer de nuevo la Fórmula 1?

El Gobierno argentino está buscando activamente la vuelta de la Fórmula 1 al país, luego de casi 30 años de la ausencia de la categoría. Para ello, ya comenzaron las reiuniones diplomáticas pero también la remodelación el Autódromo Juan y Óscar Galvéz.

La idea es adaptar la pista a los altos estándares fijados por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), entidad que debe aprobar el circiuito e incorporarlo oficialmente en el calendario.

Para el próximo año, la única chance de qiue la Fórmula 1 regrese a la Argentina sería porque otras sedes son canceladas. Esto se debe a que el calendario oficial del 2027 ya fiue presentado y aprobado.

En cambio, de cara a 2028, sí existen chances de que la FIA dé el visto bueno al Autódromo de Buenos Aires y se incorpore como Gran Premio para dicha temporada.

Pablo Quirno Singapur Fórmula 1
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