Pampas tuvo su debut victorioso en el Súper Rugby Américas

Pampas apoyó 5 tries y recibió un try penal para ganar con el merecido punto bonus ofensivo, mostrando buen nivel de juego a pesar de la dificultad del calor y la humedad de Asunción. A pesar de las múltiples ocasiones en que el balón no pudo ser controlado, el equipo del ex Puma Leguizamón fue merecido.