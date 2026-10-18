Paredes evoluciona contrarreloj con la mira en la Copa Sudamericana

El mediocampista acelera su recuperación y genera esperanza en el club para la revancha en el Maracaná ante Vasco da Gama.

La gran incógnita y la principal carta de ilusión para Boca en la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama giran en torno a la recuperación de Leandro Paredes, quien podría volver antes de lo planeado.

A poco más de una semana de haber sufrido un desgarro en el isquiotibial derecho durante el encuentro frente a Instituto, el capitán y referente xeneize protagoniza un proceso de rehabilitación a contrarreloj que abrió una firme esperanza de cara al trascendental choque del martes 20 de octubre a las 21:30 en el Maracaná.

El mediocampista evoluciona de manera muy favorable gracias a un tratamiento intensivo con plasma rico en plaquetas y a un plan de trabajos de campo supervisados en solitario junto al cuerpo médico y los kinesiólogos.

La expectativa creció exponencialmente luego de que el club y el propio futbolista difundieran un video del entrenamiento en Ezeiza.

En las imágenes se observa a Paredes realizando pasadas, cambios de ritmo, frenados, movimientos de aceleración y ejercicios con pelota con una intensidad superior a la esperada para tan pocos días de evolución tras una lesión muscular.

En la conferencia posterior a la victoria 2-1 sobre Talleres —resultado que le permitió al equipo trepar a lo más alto de la tabla anual—, Rodolfo Arruabarrena adoptó una postura cautelosa respecto a la presencia de su figura.

Qué dijo el Vasco Arruabarrena sobre la chance de que Paredes juegue en Brasil

El “Vasco” estimó entre risas que el jugador se encuentra “cinco puntos” en una escala de uno a diez, pero destacó la inquebrantable postura del volante central.

"Él quiere estar siempre y para nosotros, teniéndolo ahí, es muy difícil decirle que no", expresó el DT, quien aclaró que esperará el dictamen de los médicos antes de tomar una determinación.

La ausencia del campeón del mundo en el partido de ida se sintió severamente en el funcionamiento colectivo, cuando Boca cayó 0-1 en la Bombonera, perdiendo un invicto de 17 partidos.

Por tal motivo, su retorno adquiere un carácter estratégico. Paredes integra la delegación completa de 33 futbolistas que viajará a Río de Janeiro para instalarse en Barra de Tijuca.

Tras los trabajos en el predio de Flamengo, el entrenador evaluará si lo incluye en el once inicial junto con los retornados Alan Velasco y Sebastián Villa, en busca de remontar la serie para alcanzar la final.