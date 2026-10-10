Pleno de derrotas para los argentinos en el Masters de Shanghái

Durante la jornada de este sábado perdieron Etcheverry, Báez, Cerúndolo, Tirante y Ugo Carabelli en el Masters de Shanghái.

Los tenistas argentinos tuvieron un sábado para el olvido en el Masters de Shanghái , ya que los cinco representantes nacionales que salieron a la cancha perdieron sus partidos correspondientes a la segunda ronda.

Se trata de Tomás Etcheverry (28°), Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Camilo Ugo Carabelli , quienes cayeron frente al checo Dalibor Svrcina, el monegasco Valentin Vacherot (17°), los españoles Carlos Alcaraz (2°) y Rafael Jódar (12°) y el canadiense Félix Auger-Aliassime (4°), respectivamente.

El que más cerca estuvo de ganar fue Ugo Carabelli, quien cayó 4-6, 7-6(1) y 7-5 contra Auger-Aliassime, que es uno de los máximos candidatos a quedarse con el título.

Ugo Carabelli jugó en un altísimo nivel, pero falló en los momentos cruciales y el canadiense aprovechó esta situación para conseguir la clasificación a la tercera ronda.

Qué otros argentinos perdieron en el Masters de Shanghái

Los otros argentinos que cayeron en tres parciales fueron Etcheverry y Tirante. El primero de ellos perdió de manera sorpresiva contra Svrcina por 6-3, 3-6 y 7-5, mientras que el segundo le dio mucha pelea a Jódar, que es una de las revelaciones de la temporada, aunque también cedió por 4-6, 6-2 y 6-3.

Por otra parte, el menor de los Cerúndolo no pudo oponer mucha resistencia frente a Alcaraz, quien lo derrotó con parciales de 6-3 y 6-3, mientras que Báez volvió a decepcionar en canchas rápidas y cayó frente al monegasco Vacherot, quien además es el campeón defensor de este torneo, por 6-4 y 7-6(5).

De esta manera, el único argentino que continúa en carrera en el octavo Masters 1000 de la temporada es Francisco Cerúndolo (21°), quien este domingo se enfrentará con el checo Jakub Mensik (13°) no antes de las 3:20 de la madrugada, por un lugar en los octavos de final.