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Primera Nacional: Tristán Suárez busca quedar con un pie en la gran final por el ascenso

Tristán Suárez visitará a Colegiales por la fecha 33 de la Primera Nacional, con el objetivo de quedar con un pie y medio en la gran final por el ascenso

9 de octubre 2026 · 12:28hs
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Primera Nacional: Tristán Suárez busca quedar con un pie en la gran final por el ascenso

Tristán Suárez visitará este sábado a Colegiales, por la fecha 33 de la Primera Nacional, con la meta de conseguir un triunfo que le permita quedar con un pie en la gran final por el ascenso. El encuentro, que está programado para las 15, contará con la transmisión de LPF Play y el árbitro designado fue Bryan Gustavo Ferreyra.

Tristán Suárez llega a este encuentro como líder de la Zona B con 58 puntos, dos más que su escolta que es Temperley, y se ilusiona con la posibilidad de ascender por primera vez en su historia a la máxima categoría del fútbol argentino.

El "Lechero", que es dirigido por José María Martínez, atraviesa un flojo momento pese a liderar, ya que solo ganó uno de sus últimos cinco partidos y los cuatro restantes los empató sin goles.

Colegiales, por su parte, tiene la obligación de conseguir un buen resultado ya que está octavo en la Zona B y un paso en falso lo dejaría fuera de los puestos de Reducido.

Por otra parte, en la Zona A el líder es Ferro, que tiene 61 puntos y le saca tres a su escolta Deportivo Morón.

En esta nueva fecha, el "Ferroviario" visitará el domingo a las 17 a Central Norte de Salta, mientras que el "Gallito" jugará unas horas antes, a las 15:30, contra Estudiantes de Caseros.

En lo que respecta a la zona de descenso, los tres equipos equipos que perderían la categoría son San Miguel, Acassuso y Chacarita. A su vez, Güemes de Santiago del Estero ya no tiene chances de salvarse.

El cronograma y horarios de la fecha 33 de la Primera Nacional

Sábado 10/10:

Colegiales - Tristán Suárez a las 15

Almagro - Chacarita a las 15:30

Quilmes - Agropecuario a las 16

Midland - Atlético Rafaela a las 16:30

Domingo 11/10:

Atlanta - San Martín de Tucumán a las 15

Deportivo Madryn - Chaco For Ever a las 15

Defensores de Belgrano - Acassuso a las 15:30

Almirante Brown - San Miguel a las 15:30

Estudiantes de Caseros - Deportivo Morón a las 15:30

Gimnasia y Esgrima de Jujuy - Gimnasia y Tiro de Salta a las 16

Temperley - Nueva Chicago a las 16

Patronato - Güemes de Santiago del Estero a las 16

Central Norte de Salta - Ferro a las 17

Mitre de Santiago del Estero - Colón de Santa Fe a las 17

Deportivo Maipú - San Martín de San Juan a las 17

Ciudad de Bolívar - San Telmo a las 19:30

Lunes 12/10:

Racing de Córdoba - Los Andes a las 17

All Boys - Godoy Cruz a las 19

Primera Nacional Tristán Suárez Colegiales
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