El básquet femenino tendrá un fin de semana de competencia en Rafaela con el Provincial de Cadetes de damas, que reunirá a los seleccionados de las distintas asociaciones. Santa Fe ya tiene su primer desafío ante Venado Tuerto en el torneo que se desarrollará desde el viernes hasta el domingo.
Provincial de Cadetes: las chicas de Santa Fe debutan ante Venado Tuerto en Rafaela
Desde este viernes y hasta el domingo, Rafaela será escenario del Provincial de Cadetes femenino, con Santa Fe como protagonista. Los detalles
Por Ovación
Rafaela recibe tres días de básquet provincial
El Interasociaciones de la categoría Cadetes femenina concentrará durante tres jornadas la actividad de los representativos regionales, en una competencia que servirá para medir el nivel de las jóvenes jugadoras y el trabajo formativo de cada asociación.
Para el seleccionado de Santa Fe, el estreno ante Venado Tuerto marcará el inicio de un recorrido en el que buscará avanzar partido a partido y posicionarse entre los equipos protagonistas. La cita también representa una oportunidad para que las basquetbolistas sumen experiencia en un torneo de exigencia provincial.
La actividad se extenderá hasta el domingo 25 de octubre, cuando quedará definido el desenlace de una nueva edición del campeonato. Rafaela, una vez más, será el escenario elegido para reunir al básquet formativo femenino de la provincia.
CAMPEONATO PROVINCIAL DE CADETES (U15) - RAMA FEMENINA
ZONA A (En Independiente de Rafaela)
Noroeste, Cañada de Gómez, Rafaela A y Oeste Santafesino
ZONA B (En Peñarol de Rafaela)
Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto y Rafaela B
Viernes 23 de octubre
Zona A - En cancha de Independiente
17.30 Noroeste vs. Oeste Santafesino (P1)
21.00 Cañada de Gómez vs. Rafaela (P2)
Zona B - En cancha de Peñarol
17.30 Rosario vs. Rafaela B (P1)
21.00 Santa Fe vs. Venado Tuerto (P2)
Sábado 24 de octubre
Zona A - En cancha de Independiente
9.00 Perdedor P1 vs. Perdedor P2
11.15 Ganador P1 vs. Ganador P2
19.00 Perdedor P1 vs. Ganador P2
21.15 Ganador P1 vs. Perdedor P2
Zona B - En cancha de Peñarol
9.00 Perdedor P1 vs. Perdedor P2
11.15 Ganador P1 vs. Ganador P2
19.00 Perdedor P1 vs. Ganador P2
21.15 Ganador P1 vs. Perdedor P2
Domingo 25 de octubre
Semifinales - En cancha de Independiente
10.00 1° Zona A vs. 2° Zona B
Semifinales - En cancha de Peñarol
10.00 1° Zona B vs. 2° Zona A
Instancias finales - En cancha de Independiente
16.30 Tercer puesto
18.45 Final