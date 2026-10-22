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Provincial de Cadetes: las chicas de Santa Fe debutan ante Venado Tuerto en Rafaela

Desde este viernes y hasta el domingo, Rafaela será escenario del Provincial de Cadetes femenino, con Santa Fe como protagonista. Los detalles

Ovación

Por Ovación

22 de octubre 2026 · 16:41hs
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Provincial de Cadetes: las chicas de Santa Fe debutan ante Venado Tuerto en Rafaela

El básquet femenino tendrá un fin de semana de competencia en Rafaela con el Provincial de Cadetes de damas, que reunirá a los seleccionados de las distintas asociaciones. Santa Fe ya tiene su primer desafío ante Venado Tuerto en el torneo que se desarrollará desde el viernes hasta el domingo.

Rafaela recibe tres días de básquet provincial

El Interasociaciones de la categoría Cadetes femenina concentrará durante tres jornadas la actividad de los representativos regionales, en una competencia que servirá para medir el nivel de las jóvenes jugadoras y el trabajo formativo de cada asociación.

Para el seleccionado de Santa Fe, el estreno ante Venado Tuerto marcará el inicio de un recorrido en el que buscará avanzar partido a partido y posicionarse entre los equipos protagonistas. La cita también representa una oportunidad para que las basquetbolistas sumen experiencia en un torneo de exigencia provincial.

La actividad se extenderá hasta el domingo 25 de octubre, cuando quedará definido el desenlace de una nueva edición del campeonato. Rafaela, una vez más, será el escenario elegido para reunir al básquet formativo femenino de la provincia.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE CADETES (U15) - RAMA FEMENINA

ZONA A (En Independiente de Rafaela)

Noroeste, Cañada de Gómez, Rafaela A y Oeste Santafesino

ZONA B (En Peñarol de Rafaela)

Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto y Rafaela B

Viernes 23 de octubre

Zona A - En cancha de Independiente

17.30 Noroeste vs. Oeste Santafesino (P1)

21.00 Cañada de Gómez vs. Rafaela (P2)

Zona B - En cancha de Peñarol

17.30 Rosario vs. Rafaela B (P1)

21.00 Santa Fe vs. Venado Tuerto (P2)

Sábado 24 de octubre

Zona A - En cancha de Independiente

9.00 Perdedor P1 vs. Perdedor P2

11.15 Ganador P1 vs. Ganador P2

19.00 Perdedor P1 vs. Ganador P2

21.15 Ganador P1 vs. Perdedor P2

Zona B - En cancha de Peñarol

9.00 Perdedor P1 vs. Perdedor P2

11.15 Ganador P1 vs. Ganador P2

19.00 Perdedor P1 vs. Ganador P2

21.15 Ganador P1 vs. Perdedor P2

Domingo 25 de octubre

Semifinales - En cancha de Independiente

10.00 1° Zona A vs. 2° Zona B

Semifinales - En cancha de Peñarol

10.00 1° Zona B vs. 2° Zona A

Instancias finales - En cancha de Independiente

16.30 Tercer puesto

18.45 Final

Provincial Santa Fe Rafaela
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