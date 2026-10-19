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PSG-Barcelona, el gran atractivo de la tercera fecha de la Champions League

Este martes se llevarán a cabo tres partidos en la Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa. PSG-Barcelona, el destacado.

Ovación

Por Ovación

19 de octubre 2026 · 11:39hs
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PSG-Barcelona, el gran atractivo de la tercera fecha de la Champions League

La tercera fecha de la fase regular de la UEFA Champions League se pondrá en marcha este martes, en una jornada que contará con nueve partidos y con Paris Saint-Germain - Barcelona como principal atractivo.

Dicho encuentro, que está programado para las 16, se llevará a cabo en el Parque de los Príncipes y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium, mientras que el árbitro será el inglés Michael Oliver.

Ambos equipos llegan en un increíble momento a este encuentro y, además, son dos de los grandes candidatos a quedarse con el título.

El PSG se consagró campeón en las últimas dos ediciones de la Champions League y, con el español Luis Enrique como director técnico, quiere seguir haciendo historia en el "Viejo Continente".

El Barcelona, por su parte, tuvo un inicio de temporada arrollador y no solo ganó en las primeras dos fechas en la Champions League, sino que mantiene puntaje ideal en LaLiga de España, con 27 puntos luego de nueve fechas disputadas.

A esa misma hora se llevarán a cabo otros seis encuentros: Liverpool (Ing) - Villarreal (Esp), Porto (Por) - PSV (Ned), Stuttgart (Ale) - Atlético Madrid (Esp), Napoli (Ita) - Bodo Glimt (Nor), Manchester City (Ing) - AEK Atenas (Gre) y Roma (Ita) - Slovan Bratislava (Esl).

De todas maneras, la actividad en la Champions League este martes iniciará más temprano con los partidos entre Fenerbahce de Turquía y Slavia Praga República Checa y el de Sabah de Azerbaiyán contra el Borussia Dortmund de Alemania, que están programados para las 13:45.

El cronograma y horarios de la tercera fecha de la Champions League

Martes 20/10:

  • Fenerbahce - Slavia Praga a las 13:45
  • Sabah - Borussia Dortmund a las 13:16
  • PSG - Barcelona a las 16
  • Liverpool - Villarreal a las 16
  • Porto - PSV a las 16
  • Stuttgart - Atlético Madrid a las 16
  • Napoli - Bodo Glimt a las 16
  • Manchester City - AEK Atenas a las 16
  • Roma - Slovan Bratislava a las 16

Miércoles 21/10:

  • Como - Manchester United a las 13:45
  • Lille - Galatasaray a las 13:45
  • Brujas - Lens a las 16
  • Bayern Múnich - Arsenal a las 16
  • Real Madrid - Leipzig a las 16
  • Betis - Feyenoord a las 16
  • Inter - Shakhtar Donetsk a las 16
  • Aston Villa - Viking a las 16
  • Sporting Lisboa - LASK a las 16

Champions League PSG Barcelona
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