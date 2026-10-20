PSG-Barcelona se lleva toda la atención de la tercera fecha de la Champions League

La tercera fecha de la fase regular de la Champions League tendrá nueve encuentros este martes. El duelo entre PSG y Barcelona sobresale en la programación.

La UEFA Champions League volverá a tener acción este martes con una agenda cargada de fútbol y un choque que concentra buena parte de la atención: PSG recibirá a Barcelona desde las 16 en el Parque de los Príncipes, por la tercera fecha de la fase regular. El encuentro será televisado por ESPN y Disney+ Premium, con el inglés Michael Oliver como árbitro.

El enfrentamiento reunirá a dos de los principales candidatos al título. El PSG, dirigido por el español Luis Enrique, buscará ratificar su protagonismo en Europa después de consagrarse campeón en las últimas dos ediciones del certamen. El conjunto parisino intentará aprovechar la localía para sumar un triunfo importante frente a un rival de jerarquía.

Barcelona, por su parte, llega con números destacados en el comienzo de la temporada. El equipo catalán ganó sus dos primeros compromisos en la Champions League y también mantiene puntaje ideal en LaLiga, con 27 unidades después de nueve jornadas. El desafío en París será una prueba de alto nivel para medir sus aspiraciones continentales.

Nueve partidos para abrir la tercera fecha

La actividad del martes comenzará a las 13.45 con los encuentros entre Fenerbahce y Slavia Praga, y Sabah y Borussia Dortmund. Luego, desde las 16, se disputarán siete partidos, incluido el duelo estelar entre PSG y Barcelona.

También se enfrentarán Liverpool y Villarreal, Porto y PSV, Stuttgart y Atlético de Madrid, Napoli y Bodø/Glimt, Manchester City y AEK Atenas, y Roma ante Slovan Bratislava.

La jornada continuará el miércoles con otros nueve encuentros. Entre los cruces más destacados aparecen Bayern Múnich-Arsenal y Real Madrid-Leipzig, además de los compromisos de Manchester United, Inter y Aston Villa.

El cronograma de la Champions League

Martes 20 de octubre

13.45: Fenerbahce vs. Slavia Praga.

13.45: Sabah vs. Borussia Dortmund.

16.00: PSG vs. Barcelona.

16.00: Liverpool vs. Villarreal.

16.00: Porto vs. PSV.

16.00: Stuttgart vs. Atlético de Madrid.

16.00: Napoli vs. Bodø/Glimt.

16.00: Manchester City vs. AEK Atenas.

16.00: Roma vs. Slovan Bratislava.

Miércoles 21 de octubre

13.45: Como vs. Manchester United.

13.45: Lille vs. Galatasaray.

16.00: Brujas vs. Lens.

16.00: Bayern Múnich vs. Arsenal.

16.00: Real Madrid vs. Leipzig.

16.00: Betis vs. Feyenoord.

16.00: Inter vs. Shakhtar Donetsk.

16.00: Aston Villa vs. Viking.

16.00: Sporting Lisboa vs. LASK.

Con dos días repletos de actividad, la Champions League inicia una nueva etapa de su fase regular con partidos que pueden empezar a marcar diferencias en la pelea por la clasificación. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en París, donde PSG y Barcelona protagonizarán uno de los grandes duelos de la jornada