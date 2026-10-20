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PSG goleó a Barcelona y quedó como líder en la Champions League

En una jornada repleta de emociones en la Champions League, el PSG venció por 4 a 2 a Barcelona en el Parque de los Príncipes en un partidazo. El repaso

20 de octubre 2026 · 19:29hs
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PSG goleó a Barcelona y quedó como líder en la Champions League

En una jornada repleta de emociones en la Champions League, el Paris Saint Germain (PSG) venció por 4 a 2 a Barcelona en el Parque de los Príncipes en un auténtico partidazo por la Fase de Liga.

Tras una primera mitad intensa donde Désiré Doué abrió la cuenta a los 38 minutos, el complemento desató una lluvia de goles: Xavi Espart igualó para el conjunto catalán a los 10', pero Lucas Hernández volvió a adelantar al local al 27'.

Lamine Yamal empató inmediatamente de volea sin ángulo, aunque la alegría duró poco para los visitantes. Vitinha, con un potente disparo, devolvió la ventaja al PSG y Fabián Ruiz, tras asistencia de Achraf Hakimi, selló el 4-2 definitivo que le quitó el invicto al Barça y dejó al bicampeón europeo como líder del torneo.

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Por su parte, el Liverpool igualó la cima de la tabla junto al PSG tras superar 4-3 al Villarreal en Anfield. Pese a arrancar 0-2 abajo por los tantos de Georges Mikautadze y Sergi Cardona, los de Red se recuperaron con un doblete de Alexis Mac Allister, un gol de Ronald Araujo y otro de Florian Wirtz, resistiendo el descuento final de Tani Oluwaseyi.

En tanto, Manchester City aplastó 5-1 al AEK de Atenas con un triplete de Phil Foden, quien cubrió la baja por molestias de Erling Haaland; Elliot Anderson y Rayan Cherki completaron la goleada, mientras Stavros Pillos había descontado momentáneamente.

En Italia, la Roma festejó su primer triunfo de la temporada al golear 4-0 al Slovan Bratislava con anotaciones de Mario Hermoso, Nahuel Molina, Niccolò Pisilli y Donyell Malen de penal.

Finalmente, el Atlético de Madrid rescató un empate 1-1 en Alemania ante el Stuttgart gracias a un zurdazo de Julián Álvarez que igualó el tanto inicial de Jamie Leweling.

Mientras que el Borussia Dortmund sufrió pero venció 2-1 al Sabah en Bakú con un doblete decisivo de Serhou Guirassy.

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