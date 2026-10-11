Racing recibe a Belgrano con la premisa de ganar para acercarse a los playoffs

Racing recibirá, a partir de las 19.15, a Belgrano por la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura, en busca de un triunfo que le permita empezar a acercarse a los playoffs

Racing recibirá este domingo a Belgrano por la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura , en busca de un triunfo que le permita empezar a acercarse a los playoffs. El encuentro, programado para las 19.15, será en el Presidente Perón y se podrá ver por ESPN Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez.

Racing llega a este encuentro en medio de su peor momento deportivo en más de 10 años, ya que sufrió decepcionantes eliminaciones en todos los frentes y solo tiene la oportunidad de ingresar alguna competencia internacional para el año que viene a través del Torneo Clausura.

Sin embargo, el panorama no es nada alentador para la "Academia" en el campeonato local, ya que si bien ganó sus últimos dos partidos, está duodécimo en la Zona B y por ahora lejos de los puestos de clasificación a los playoffs.

El presente de Belgrano es completamente diferente al de Racing, debido a que este año se consagró campeón por primera vez en su historia al ganar el Torneo Apertura y además marcha segundo en la Zona B de este Torneo Clausura con 19 unidades, solo por debajo de Argentinos Juniors que tiene 21. Los dirigidos por Ricardo Zielinski, además, arrastran un invicto de cinco partidos.

Probables formaciones de Racing y Belgrano

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Cannavo, Mateo Martínez, Agustín Escudero, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico; Lautaro Díaz, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

Belgrano (C): Manuel Vicentini o Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Fernando Espinoza

Hora: 19:15. TV: ESPN Premium