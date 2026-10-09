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Rojo intervino personalmente y jugará con Estudiantes la Libertadores

A pesar de haberle negado el pase, AFA se retractó y aceptó la salida del defensor Marcos Rojo de Racing, y jugará la Libertadores con Estudiantes.

9 de octubre 2026 · 18:15hs
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Rojo intervino personalmente y jugará con Estudiantes la Libertadores

El defensor central Marcos Rojo concretó su salida de Racing Club de Avellaneda y selló su retorno a Estudiantes de La Plata en lo que representa su tercer ciclo en la institución que lo vio nacer futbolísticamente.

Esta transferencia requirió una autorización especial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a cargo de Claudio Tapia, para habilitar la sustitución del mediocampista uruguayo Gabriel Neves por una fractura de muñeca que demandaba noventa días de recuperación.

La dirigencia del club platense completó la inscripción formal del experimentado zaguero de 36 años ante la Conmebol durante las últimas horas previas al cierre reglamentario de la lista de buena fe para la Copa Libertadores.

El futbolista mantuvo conversaciones telefónicas con las máximas autoridades de la casa matriz del fútbol argentino para acelerar los trámites burocráticos y conseguir la habilitación para disputar los torneos locales e internacionales.

Cómo le fue a Marcos Rojo en Racing

El jugador dejó la institución de Avellaneda tras registrar 29 partidos oficiales con dos goles anotados y dos expulsiones sufridas durante su paso posterior a su etapa en Boca.

El experimentado zaguero afrontará el desafío deportivo de reencontrarse con la hinchada albirroja y buscará emular la consagración continental alcanzada con el León en la edición 2009.

Rojo Estudiantes Libertadores
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