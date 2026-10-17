Rosario Central quiere seguir en racha, pese a dos ausencias de peso ante Atlético Tucumán

Rosario Central juega este sábado a las 20 en el José Fierro por la fecha 13 del Clausura. Almirón pierde a Franco Ibarra y Federico Navarro.

Rosario Central afrontará este sábado una exigente visita a Atlético Tucumán, desde las 20, por la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El equipo de Jorge Almirón llega entonado tras golear a Independiente Rivadavia, pero deberá rearmar el mediocampo por las lesiones de Franco Ibarra y Federico Navarro. El objetivo será sostener su protagonismo en ambas tablas.

Central quiere aprovechar su buen momento para seguir en la pelea

El conjunto rosarino atraviesa una etapa decisiva del campeonato, con la posibilidad de pelear por el primer lugar de la tabla anual y consolidarse en la cima de su zona para los playoffs. La contundente victoria por 5-0 frente a Independiente Rivadavia le permitió ganar terreno en la clasificación acumulada y superar a Vélez, además de acercarse a otros competidores directos.

Con cinco partidos consecutivos sin derrotas, el Canalla también se posicionó entre los principales protagonistas de la Zona B. Suma 22 puntos, los mismos que Belgrano y Argentinos Juniors, aunque cuenta con una diferencia de gol de +8 que lo favorece en la disputa por el primer puesto.

La jornada tendrá un condimento especial porque Central jugará con los resultados de varios rivales directos ya conocidos. Boca superó 2-1 a Talleres, mientras que Argentinos se medirá con Banfield e Independiente Rivadavia recibirá a Tigre. En ese escenario, conseguir una victoria en Tucumán podría representar otro avance importante para el equipo de Almirón.

Sin embargo, el entrenador deberá resolver dos ausencias de peso en la mitad de la cancha. Franco Ibarra arrastra una lesión en un tobillo y Federico Navarro presenta una molestia muscular, por lo que ninguno estará disponible para el compromiso frente al Decano.

Almirón debe rearmar el mediocampo ante un Atlético que necesita sumar

Las bajas de Ibarra y Navarro obligan al técnico auriazul a analizar distintas variantes para mantener el equilibrio del equipo. Vicente Pizarro aparece como una pieza confirmada en el mediocampo, mientras que Alan Rodríguez y el juvenil Juan Giménez son alternativas para completar la zona central.

La elección dependerá del esquema que decida utilizar Almirón. Si mantiene un 4-3-3, Rodríguez y Giménez pelearían por un lugar junto a Pizarro. En caso de optar por un 4-2-3-1, Rodríguez tendría mayores posibilidades de acompañar al mediocampista chileno y Giovanni Cantizano podría reaparecer en una posición ofensiva.

También existe la posibilidad de modificar la estructura defensiva con una línea de tres o cinco futbolistas. Esa alternativa abriría la puerta para el ingreso de Giménez, Facundo Mallo o Alexis Soto, con nuevos movimientos en el resto del equipo.

Del otro lado estará Atlético Tucumán, que viene de empatar 1-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata. El equipo dirigido por Julio César Falcioni ocupa el décimo puesto de la Zona B y necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación.

El Decano buscará hacerse fuerte en el estadio Monumental José Fierro y aprovechar las dificultades que presentan las ausencias del visitante. Para Central, en cambio, el desafío será sostener su rendimiento y demostrar que cuenta con alternativas para afrontar una fecha determinante sin dos de sus habituales titulares.

Atlético Tucumán vs. Rosario Central: probables formaciones y datos del partido

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Alan Rodríguez o Juan Giménez; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante; Leonel Vega; Ramiro Ruiz Rodríguez, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Leandro Díaz y Alexis Canelo. DT: Julio César Falcioni.