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Sanjustino se coronó campeón de la Copa Santa Fe

Sanjustino volvió a demostrar su poderío al quedarse con la Copa Santa Fe 2026 tras derrotar por 84-72 a Atlético Tostado en San Jorge

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Por Ovación

19 de octubre 2026 · 15:10hs
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Sanjustino se coronó campeón de la Copa Santa Fe

Sanjustino volvió a demostrar su poderío en el básquet provincial y se quedó con la Copa Santa Fe 2026 tras derrotar por 84-72 a Atlético Tostado en el estadio Raúl Novaira de Atlético San Jorge. El equipo de Renzo Giunta sumó su tercer título del año, luego de festejar en el Torneo Apertura y el Súper 8.

Sanjustino ratificó su dominio y cerró una temporada inolvidable

El encuentro tuvo momentos de paridad y cambios de dominio. Sanjustino se llevó el primer parcial por 23-17, pero Atlético Tostado reaccionó en el segundo período, revirtió el marcador y se fue al descanso largo arriba por 40-36. Sin embargo, el Matador recuperó el control después del entretiempo, llegó al último cuarto con una ventaja de 65-61 y terminó imponiendo su jerarquía para cerrar el partido por 84-72.

Matías Fleury fue el máximo anotador del campeón con 21 puntos, bien acompañado por Tomás Pereyra, autor de 14, Lucas Musante, con 13, y Lautaro Pascual, que aportó 12. También se destacaron Matías Galligani, con 10 unidades, y Matías Bonavía, con ocho.

En Atlético Tostado, Alberto Morard encabezó la ofensiva con 16 puntos, mientras que Francisco Arrua sumó 13 y Facundo Pereira terminó con 11. Pese a la reacción que le permitió llegar al entretiempo en ventaja, el conjunto dirigido por Enrique Lancellotti no pudo sostener el ritmo ante un rival que encontró respuestas en los momentos decisivos.

La consagración en San Jorge representa mucho más que una nueva copa para Sanjustino. El título provincial se suma a las conquistas del Apertura y el Súper 8, una triple celebración que confirma al Matador como uno de los grandes protagonistas del básquet santafesino durante 2026.

Síntesis

Sanjustino (84): Matías Galligani 10, Matías Fleury 21, Tomás Pereyra 14, Emanuel Bender 0, Lautaro Pascual 12 (FI); Benjamín Armendia 3, Lucas Musante 13, Esteban Espinoza 3 y Matías Bonavía 8. DT: Renzo Giunta.

Atlético Tostado (72): Facundo Pereira 11, Ignacio Paz 0, Francisco Arrua 13, Santiago Benítez 9, Ignacio Luna 10 (FI); Emanuel Boveri 0, Iván Yonni 6, Alberto Morard 16 y Maximiliano Robledo 7. DT: Enrique Lancellotti.

Parciales: 23-17, 36-40 y 65-61.

Árbitros: Marcelo Varela, Rubén Abelardo y Franco Petrone.

Estadio: Raúl Novaira, de Atlético San Jorge.

Sanjustino Copa Santa Fe Atlético Tostado
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