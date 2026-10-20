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Santa Fe Rugby Club y un presente deportivo para destacar

Santa Fe Rugby clasificó los cuatro equipos del plantel superior a las semifinales en el Torneo Regional del Litoral lo que refleja el aquilatado trabajo que se viene realizando

Ovación

Por Ovación

20 de octubre 2026 · 08:43hs
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Santiago Quirelli destacó la clasificación de los cuatro equipos del plantel superior a semifinales.

Santiago Quirelli destacó la clasificación de los cuatro equipos del plantel superior a semifinales.

Tras haberse disputado la anteúltima fecha del Top 10 del Torneo Regional del Litoral quedaron definidos los cuatro equipos que competirán por el título interuniones: Duendes, Estudiantes de Paraná, Santa Fe Rugby y Jockey Club de Rosario. Es importante destacar que en las otras tres divisiones del plantel superior la escuadra de Sauce Viejo también consiguió el boleto a disputar las semifinales de la competición. Un premio a todo el esfuerzo y entrega con la que la escuadra conducida por Ignacio Carballo toma con seriedad el certamen.

En reserva A los clasificados son Duendes, CRAI, Santa Fe Rugby y Gimnasia y Esgrima de Rosario; pre-reserva A, CRAI, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Jockey Club de Rosario y Santa Fe Rugby; pre-reserva B, Santa Fe Rugby, Jockey Club de Rosario, CRAI y Estudiantes de Paraná.

Un premio al esfuerzo de toda una institución

El triunfo de Santa Fe Rugby sobre el Paraná Rowing Club por 58 a 38 bajo el referato del rosarino Carlos Poggi le permitió conseguir uno de los cuatro boletos para jugar las semifinales del interuniones litoraleño. "Estamos contentos por lograr el objetivo que nos propusimos en el comienzo del año pero bueno, todavía falta una fecha para terminar de cerrar esta parte del año" le dijo Santiago Quirelli a UNO Santa Fe.

El capitán de la escuadra de Sauce Viejo se refirió a la clasificación de los cuatros equipos del plantel superior a semifinales algo para destacar señalando que "si, la verdad que logramos clasificar con los cuatro equipos, lo que significa que se viene haciendo un buen laburo, que todo lo que se hizo en el año, sumado a lo de temporadas anteriores está dando sus frutos".

El medio scrum de la escuadra de Sauce Viejo es el capit&aacute;n del plantel superior que disfruta de un gran presente.

El medio scrum de la escuadra de Sauce Viejo es el capitán del plantel superior que disfruta de un gran presente.

El medio scrum Tricolor agregó que "está muy bueno que los cuatro equipos sigan en competencia, porque es una forma de premiar a todo el trabajo que se hace en todos los entrenamientos, lo que requiere una gran presencia de entrenadores, preparadores físicos, managers y colaboradores que hacen que nuestro club pueda disputar este tipo de definiciones, por lo cual estoy realmente muy contento".

Para Santa Fe Rugby ha sido una temporada desafiante, porque ha tenido que disputar en paralelo el Regional y también el Torneo del Interior que organiza la UAR, y sobre esto el nueve del Santa contó que "sí claro, fue complicado, pero ya el año pasado se jugó así. Esta temporada nos fue mejor, planteamos mejorar en el Interior, y bueno, llegamos a la instancia de cuartos de final y estar entre los ocho mejores de las provincias que es algo muy lindo".

A cerca de lo mejor que ha tenido el equipo y aquellas cosas que considera se deben pulir subrayó que "lo mejor creo que fue el recambio que tuvimos y como supimos adaptarnos desde el principio de año a algunas ausencias. Y hablando estrictamente de rugby, tenemos que ajustar algunas cuestiones defensivas".

Se viene una última fecha, en la cual se deberán medir con Old Resian, y sobre esto, el Rata, explicó que "se afronta igual, con muchas ganas de cerrar bien esta etapa del torneo, ganando y jugando como un equipo serio. Después vendrá el tiempo de pensar en las semifinales, pero primero tenemos que jugar con Old Resian en Rosario, como siempre buscando un resultado positivo".

En el a&ntilde;o que Santa Fe Rugby est&aacute; cumpliendo 40 a&ntilde;os de vida, Quirelli destac&oacute; que primero deben jugar con Old Resian y luego pensar en las semis.

En el año que Santa Fe Rugby está cumpliendo 40 años de vida, Quirelli destacó que primero deben jugar con Old Resian y luego pensar en las semis.

Tras jugarse la última fecha habrá dos semanas hasta el 7 de noviembre, momento en el que se disputarán las semifinales en el Hipódromo de Rosario, sobre lo cual Quirelli explicó que "son semanas muy lindas, con sensaciones de alegría, ansiedad también, pero bueno, sabiendo que es tiempo para poder preparar el partido que nos toque. Esperemos estar a la altura de las circunstancias.

Se viene el cumpleaños de Santa Fe Rugby

Santa Fe Rugby cumplirá el próximo 20 de diciembre 40 años de vida, y próximamente lo festejará con una gran fiesta, pero nadie quita que la clasificación de los cuatro equipos del plantel superior a las semifinales del XXVI° Regional del Litoral es causal de alegría en una institución que ha tenido un crecimiento deportivo para destacar, producto del trabajo de todos sus estamentos, porque para que arriba puedan tener estos logros, significa que en la base de la pirámide, infantiles y juveniles, se viene trabajando correctamente.

Santa Fe Rugby Torneo Regional del Litoral Deportivo
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