Santa Fe Rugby consiguió la clasificación a las semifinales del Regional

Por la anteúltima fecha del Top 10 del Regional del Litoral, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby superó a Rowing, y logró un boleto a semifinales. CRAI cayó en el parque de la Independencia.

Tal como estaba previsto, la 17° fecha del Top 10 del Torneo Regional del Litoral determinó cuales son los cuatro elencos que disputarán las semifinales que se disputarán el 7 de noviembre próximo en el hipódromo de la ciudad de Rosario. Santa Fe Rugby será el único representante de la Unión Santafesina tras ganarle a Rowing en Sauce Viejo, mientras que también consiguió el mismo objetivo, Estudiantes de Paraná, en representación de la Unión Entrerriana. Además, Duendes ya estaba clasificado, y Jockey, que se quedó con el clásico rosarino, también accedió a disputar la próxima instancia del certamen.

Objetivo cumplido para Santa Fe Rugby. En el año que la entidad de Sauce Viejo está a punto de cumplir 40 años de vida, el festejo se anticipó con la clasificación a las semifinales del Top 10 del 26° Torneo Regional del Litoral. Los Tricolores consiguieron imponerse con autoridad al Paraná Rowing Club por 58 a 38 bajo el control del rosarino Carlos Poggi.

Con un equipo que fue siempre adelante en el marcador, la meta estaba en conseguir una victoria ante un rival que siempre es duro y complicado, y que en esta oportunidad el múltiple campeón santafesino pudo sortear sin inconvenientes a partir de muy buenos rendimientos individuales y un trabajo colectivo aquilatado que permitió cosechar el doble objetivo de ganar para abrochar la clasificación a las semifinales.

Santa Fe Rugby alistó a: Gerónimo González Paya, Federico Cescut y Tomás García; Guillermo Botta y Joaquín Correa; Tomás Longo, Agustín Trossero y Andoni Alzugaray; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Santiago Gorla, Valentín Fernández, Santiago Mendicino y Juan Cruz Strada. Luego ingresaron: Gonzalo Del Pazo, Francisco Duranda, Manuel Iturraspe, José Milesis, Lorenzo Peña, Bautista Bejarano, Lucas Fertonani y Marcos Erbetta.

En el primer tiempo para los dirigidos por Ignacio Carballo hubo tries de Guillermo Botta, Valentín Fernández, dos de Santiago Quirelli y Santiago Mendicino, más cuatro conversiones y un penal de Santiago Mendicino por lo que se fue al descanso ganando por 36 a 14. En el complemento, hubo tries de Francisco Ávalos, Manuel Iturraspe y Valentín Fernández más dos conversiones y un penal de Santiago Mendicino.

Por su parte, en la bombonerita del Parque de la Independencia, después de un buen comienzo, incluso se fue al descanso ganando por 17 a 14, CRAI cayó frente a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 41 a 29 bajo el arbitraje del rosarino Federico Longobardi.

CRAI formó con: Joaquín Berón, Enzo Abraham y Ramiro Ibañez; Mariano Torres y Santiago Carreras; Tomás Schinner, Juan Ignacio Sänchez y Manuel Bernstein; Alejandro Molinas y Genaro Giombi; Iñaki Carreras, Agustín Giménez, Tomás Funes, Mateo Fauda y Facundo Beltramino. Luego ingresaron Facundo Garibay, Luciano Simino, Gonzálo Liendo, José Ignacio Gálvez, Antonio Carletti, Justo González Viescas, Juan Cruz Fleitas, Juan Cruz Moretti.

En el primer tiempo, para el elenco dirigido por Carlos Martín Matozzo, hubo tries de Alejandro Molinas, Iñaki Carreras, y Enzo Abraham, más una conversión de Facundo Beltramino. En el segundo tiempo, hubo un try de Antonio Carletti, uno de Tomás Funes, y una conversión de Facundo Beltramino.

La escuadra de Sauce Viejo se impuso con autoridad al Paraná Rowing Club por 58 a 38. gentileza Luciano Buttazzoni (@lucianobuttazzoni)

Además de la victoria de SFRC ante el remero paranaense y la derrota de los Gitanos ante GER en el sur provincial, en el parque Urquiza, Estudiantes de Paraná derrotó al Jockey Club de Venado Tuerto por 29 a 22, y en Grandfield, Universitario de Rosario venció a Old Resian por 38 a 21. El clásico disputado en las Delicias de Rosario quedó para el Jockey Club al imponerse a Duendes como visitante por 32 a 13.

Duendes, Estudiantes, Jockey y Santa Fe Rugby lograron el boleto a la semis del Regional. gentileza Luciano Buttazzoni (@lucianobuttazzoni)

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Duendes 61, Estudiantes 60, Santa Fe Rugby y Jockey Club de Rosario 57; Gimnasia y Esgrima de Rosario 50, CRAI 46, Paraná Rowing 44, Universitario de Rosario 38, Old Resian 28 y Jockey Club de Venado Tuerto 18. En la última fecha a disputarse el sábado 24 de octubre se medirá Universitario de Rosario con Jockey de Rosario, Jockey de Venado Tuerto con Duendes, CRAI con Estudiantes de Paraná, Rowing con Gimnasia y Esgrima y Old Resian con Santa Fe Rugby.

Universitario festejó en el ascenso

En la Segunda División del interuniones litoraleño, se disputó la cuarta y anteúltima fecha de los hexagonales de copa de Oro y Plata. Es importante destacar que los mejores cuatro clasificados en la copa de Oro, animarán las semifinales y final, por el ascenso directo.

En el Top 6 de la copa de Oro, en Fisherton, Universitario de Santa Fe superó a Caranchos por 27 a 20, mientras que en el polideportivo de la ruta 70, Alma Juniors de Esperanza venció a Logaritmo por 28 a 25. En el parque de la Independencia, CRAR cayó ante Provincial por 30 a 18. Las posiciones quedaron así: Alma Juniors 17, CRAR 14, Universitario 13, Logaritmo 7, Caranchos y Provincial 6. En la próxima fecha se medirán: Alma Juniors con Provincial, Logaritmo con Caranchos y Universitario con CRAR.

En la copa de Plata, en la provincia de Buenos Aires, La Salle Jobson cayó ante Gimnasia de Pergamino por 18 a 12, y en Santo Tomé, Cha Roga Club se impuso frente a Los Pampas de Rufino por 24 a 18. En el quincho de la ruta 18, Tilcara de Paraná fue contundente al imponerse a Regatas & Belgrano de San Nicolás por 57 a 7. Las posiciones se encuentran: La Salle Jobson 15, Los Pampas y Gimnasia de Pergamino 12, Tilcara 10, Cha Roga Club 9, Regatas & Belgrano de San Nicolás 6. La próxima fecha jugarán Tilcara con Gimnasia de Pergamino, Regatas & Belgrano de San Nicolás con Cha Roga y Los Pampas de Rufino con La Salle Jobson.