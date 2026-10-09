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Sarmiento golpeó sobre el final, ganó en Mar del Plata y agravó la crisis de Aldosivi

Sarmiento venció 3-1 a Aldosivi en el estadio José María Minella, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Junior Marabel volvió a convertir para el Kiwi.

Ovación

Por Ovación

9 de octubre 2026 · 17:46hs
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Sarmiento golpeó sobre el final, ganó en Mar del Plata y agravó la crisis de Aldosivi

Sarmiento encontró su premio en el tramo final del partido y se llevó tres puntos fundamentales de Mar del Plata. En el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura, el conjunto de Junín derrotó 3-1 a Aldosivi, que sufrió una nueva caída y continúa comprometido en la lucha por la permanencia en Primera División.

El encuentro parecía encaminarse hacia un empate. Junior Marabel adelantó al Verde a los 18 minutos del primer tiempo, pero Lucas Castro respondió rápidamente para establecer la igualdad. Cuando el reloj se acercaba al final, Julián Mavilla y Jonathan Herrera aprovecharon los espacios en la defensa local para liquidar el encuentro.

Dos goles rápidos y un partido que perdió intensidad

Sarmiento golpeó primero con una gran combinación ofensiva. Una salida larga desde el arco derivó en una disputa entre Elián Giménez y Leonardo Sigali. El rebote quedó para Giménez, que lanzó la pelota hacia Jhon Rentería, quien asistió de primera a Junior Marabel para que definiera y pusiera el 1-0.

La respuesta de Aldosivi no tardó en llegar. Apenas dos minutos después, Martín García ejecutó un córner y Lucas Castro conectó un cabezazo que superó a Thyago Ayala, pese a que el arquero alcanzó a manotear la pelota desde adentro del arco. El 1-1 devolvió la paridad al marcador y renovó las expectativas del equipo marplatense.

Sin embargo, después de ese comienzo intenso, el partido entró en una etapa de fricción, con numerosas infracciones y tarjetas amarillas. Ambos equipos tuvieron dificultades para generar situaciones claras y el empate parecía consolidarse como el resultado más probable.

La lesión de Sigali, un factor decisivo para el desenlace

El desarrollo cambió en los últimos diez minutos, cuando Leonardo Sigali sufrió una lesión con Aldosivi sin ventanas disponibles para realizar más modificaciones. El defensor debió continuar en el campo, pero se ubicó en una posición más adelantada, una situación que dejó desajustes en el fondo del Tiburón.

Sarmiento detectó los espacios y encontró la oportunidad que necesitaba. A cinco minutos del cierre, Jonathan Herrera tuvo participación por la izquierda y envió un centro que encontró a Julián Mavilla sin marca. El volante se acomodó y sacó el remate para establecer el 2-1, un golpe del que el local ya no pudo recuperarse.

Con Aldosivi lanzado en busca de una igualdad que nunca llegó, el Verde volvió a aprovechar una pelota larga. Herrera recibió con campo por delante, avanzó hasta el área y definió ante la salida de Ignacio Chicco para marcar el 3-1 definitivo y asegurar una victoria contundente.

Aldosivi, cada vez más comprometido con el descenso

La derrota profundizó las preocupaciones del Tiburón, que permanece anteúltimo en la Zona A con apenas ocho puntos y necesita reaccionar para salir de una situación delicada. Su próximo compromiso será el domingo, desde las 18, frente a Estudiantes de Río Cuarto, en condición de visitante.

Sarmiento, en cambio, atraviesa un presente mucho más alentador. Con este triunfo, el equipo de Facundo Sava llegó a los 19 puntos y escaló al tercer puesto de la Zona A, fortaleciendo sus aspiraciones de clasificarse a los playoffs y mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla general.

El Verde, que meses atrás compartía con Aldosivi la pelea por alejarse de los últimos puestos, ahora mira hacia arriba. El miércoles, desde las 19, recibirá a River con el objetivo de prolongar su buen momento. El Tiburón, por su parte, se quedó sin respuestas en el cierre y cada vez siente más cerca la amenaza del descenso.

Sarmiento Mar del Plata Aldosivi
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