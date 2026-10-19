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Sarmiento y Barracas Central se juegan puntos clave en la Zona B del Clausura

Sarmiento recibirá a Barracas Central este lunes desde las 19 en Junín, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los dos equipos le apuntan a los playoffs.

Ovación

Por Ovación

19 de octubre 2026 · 08:21hs
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Sarmiento y Barracas Central se juegan puntos clave en la Zona B del Clausura

La fecha 13 del Torneo Clausura tendrá un cruce importante en el estadio Eva Perón, donde Sarmiento enfrentará a Barracas Central este lunes a partir de las 19. El conjunto juninense intentará aprovechar la localía para seguir en la pelea por los primeros puestos de la Zona B, mientras que el visitante buscará prolongar su buen momento y conseguir su tercera victoria consecutiva.

El equipo dirigido por Facundo Sava viene de igualar 1-1 frente a River en el encuentro pendiente de la fecha 11. Antes, había conseguido un valioso triunfo por 3-1 ante Aldosivi en Mar del Plata, resultados que le permitieron mantenerse en la lucha. Ubicado en la quinta posición de su grupo, Sarmiento sabe que una victoria puede darle un impulso importante en la pelea por escalar en la tabla.

Del otro lado estará un Barracas Central en levantada, que llega con dos triunfos consecutivos. El Guapo derrotó 2-0 a Huracán en su última presentación y previamente había superado 3-2 a Atlético Tucumán. El conjunto conducido por Damián Ayude ocupa el séptimo lugar de la Zona B y buscará sumar nuevamente para consolidarse entre los equipos que avanzan a los playoffs.

Con necesidades similares y una tabla que todavía ofrece margen para modificar las posiciones, el encuentro promete ser determinante para ambos. Sarmiento buscará hacerse fuerte en Junín y acercarse a la cima, mientras que Barracas intentará estirar su racha positiva para sostenerse en la zona de clasificación a los octavos de final.

Los datos de Sarmiento y Barracas Central

Sarmiento:

Barracas Central:

TV: ESPN Premium.

Horario: 19.

Estadio: Estadio Eva Perón de Junín.

Árbitro: Daniel Zamora.

VAR: Jorge Baliño.

Sarmiento Barracas Central Clausura
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