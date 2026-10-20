Uno Santa Fe | Ovación | Carlos Tevez

Se confirmó la fecha de la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera

El partido de despedida de Carlos Tevez en la Bombonera se llevará a cabo el domingo 20 de diciembre, con horario a confirmar

20 de octubre 2026 · 18:19hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Se confirmó la fecha de la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera

El partido de despedida de Carlos Tevez en la Bombonera se llevará a cabo el domingo 20 de diciembre, con horario a confirmar. La información fue difundida en una publicación compartida entre el Instagram del jugador y la cuenta oficial del evento.

Se viene la despedida de Carlos Tevez

"Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando", comienza la publicación en la cual se lo ve a Tevez festejando un gol en la cancha de Boca, con la inscripción "de alcanzapelotas a leyenda".

Seguidamente, el pie de foto continúa: "La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí".

Por último, la publicación cierra de la siguiente manera: “Todos somos parte de esta historia. #AdiosApache”. Y finalmente, el mismo mensaje puede leerse en inglés justo debajo del anuncio.

A través de la publicación queda en claro también que el partido será transmitido por la señal ESPN, aunque no se aclara a través de cuál canal de todos los que posee.

Lo que resta definir aún es la lista de invitados y asistentes al evento, entre los que se destacan jugadores de renombre como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ambos compañeros del "Apache" en la Selección y en el Manchester United, respectivamente.

En los próximos días, la empresa organizadora daría a conocer el precio de las entradas y la modalidad para obtenerlas, además de la mencionada lista de invitados.

Carlos Tevez La Bombonera despedida
Noticias relacionadas
marabel exploto tras el polemico final ante barracas: se va manchando el futbol

Marabel explotó tras el polémico final ante Barracas: "Se va manchando el fútbol"

nicolas ramirez denuncio amenazas por parte de dirigentes de huracan

Nicolás Ramírez denunció amenazas por parte de dirigentes de Huracán

la copa santa fe de voley define a sus campeones en rosario

La Copa Santa Fe de vóley define a sus campeones en Rosario

dura sancion para el dt de egipto por sus gestos y declaraciones ante argentina

Dura sanción para el DT de Egipto por sus gestos y declaraciones ante Argentina

Lo último

Milei apuntó contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes

Milei apuntó contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes

Terror en Santo Tomé: asaltaron a un remisero de 69 años y manejó varias cuadras con el ladrón colgado del cuello

Terror en Santo Tomé: asaltaron a un remisero de 69 años y manejó varias cuadras con el ladrón colgado del cuello

El Instituto Nacional del Agua advirtió que el Paraná seguirá subiendo en Santa Fe y se aproximaría al nivel de alerta a principios de noviembre

El Instituto Nacional del Agua advirtió que el Paraná seguirá subiendo en Santa Fe y se aproximaría al nivel de alerta a principios de noviembre

Último Momento
Milei apuntó contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes

Milei apuntó contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes

Terror en Santo Tomé: asaltaron a un remisero de 69 años y manejó varias cuadras con el ladrón colgado del cuello

Terror en Santo Tomé: asaltaron a un remisero de 69 años y manejó varias cuadras con el ladrón colgado del cuello

El Instituto Nacional del Agua advirtió que el Paraná seguirá subiendo en Santa Fe y se aproximaría al nivel de alerta a principios de noviembre

El Instituto Nacional del Agua advirtió que el Paraná seguirá subiendo en Santa Fe y se aproximaría al nivel de alerta a principios de noviembre

Peligro total en una estación de servicio: el gremio relacionó los incidentes con cuidacoches y pidió más seguridad para los playeros

Peligro total en una estación de servicio: el gremio relacionó los incidentes con cuidacoches y pidió más seguridad para los playeros

Colón conoce al árbitro del partido decisivo ante Ciudad de Bolívar

Colón conoce al árbitro del partido decisivo ante Ciudad de Bolívar

Ovación
El otro aspecto relevante que recuperó Unión en la igualdad contra Riestra

El otro aspecto relevante que recuperó Unión en la igualdad contra Riestra

Colón conoce al árbitro del partido decisivo ante Ciudad de Bolívar

Colón conoce al árbitro del partido decisivo ante Ciudad de Bolívar

Unión tiene árbitro para el duelo vital ante Estudiantes en el 15 de Abril

Unión tiene árbitro para el duelo vital ante Estudiantes en el 15 de Abril

Unión arrancó el plan para blindar al capitán Cristian Tarragona

Unión arrancó el plan para blindar al capitán Cristian Tarragona

Unión sigue a un goleador de la Primera Nacional para reforzar el ataque

Unión sigue a un goleador de la Primera Nacional para reforzar el ataque

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre