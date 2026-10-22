La fecha 14 del Torneo Clausura se pondrá en marcha este viernes y será clave para definir varios de los clasificados a los playoffs. La actividad del viernes comenzará a las 18.30 con el partido entre Gimnasia de Mendoza y Platense, dos equipos que atraviesan realidades muy distintas.
Se pone en marcha la fecha 14 del Torneo Clausura con mucho en juego
La fecha 14 del Torneo Clausura se pondrá en marcha este viernes y será clave para definir varios de los clasificados a los playoffs
El equipo mendocino marcha séptimo en la Zona B con 20 puntos y está metido de lleno en la pelea por clasificar a los playoffs, mientras que los de Vicente López están prácticamente eliminados con solo 11 unidades.
Solo unos minutos después, a las 19, iniciará el segundo de los partidos, que tendrá como protagonistas a Gimnasia y Esgrima La Plata y a Sarmiento de Junín.
El "Lobo Platense" está cuarto en la Zona B con 22 unidades y a solo tres de los terceros. Sarmiento, por su parte, le pisa los talones ya que tiene 21 y quiere continuar con su gran campaña.
Finalmente, a las 21:15, Tigre se jugará su última ficha cuando reciba a Atlético Tucumán, en un encuentro entre dos equipos que están obligados a ganar para mantener las aspiraciones de avanzar a los playoffs.
Esta fecha también será clave para la pelea por el título de Campeón de Liga, que premia al mejor equipo de la tabla anual.
Actualmente, Boca y Argentinos Juniors lideran con 54 puntos, mientras que Rosario Central e Independiente Rivadavia de Mendoza los siguen con 53 y Vélez está quinto con 52.
El cronograma y horarios de la fecha 14 del Torneo Clausura
Viernes 23/10:
Gimnasia de Mendoza - Platense a las 18:30
Gimnasia y Esgrima La Plata - Sarmiento a las 19
Tigre - Atlético Tucumán a las 21:10
Sábado 24/10:
Banfield - Lanús a las 14:45
Talleres de Córdoba - Defensa y Justicia a las 17
San Lorenzo - Newell´s a las 19:15
Rosario Central - Huracán a las 21:30
Domingo 25/10:
Aldosivi de Mar del Plata - Belgrano de Córdoba a las 14:45
Independiente - Boca a las 17
River - Racing a las 19:15
Barracas Central - Estudiantes de Río Cuarto a las 21:30
Central Córdoba (SdE) - Vélez a las 21:30
Lunes 26/10:
Unión - Estudiantes de La Plata a las 19
Instituto de Córdoba - Deportivo Riestra a las 21:15
Martes 27/10:
Argentinos Juniors - Independiente Rivadavia de Mendoza a las 19