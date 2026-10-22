Se pone en marcha la fecha 14 del Torneo Clausura con mucho en juego

La fecha 14 del Torneo Clausura se pondrá en marcha este viernes y será clave para definir varios de los clasificados a los playoffs

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La fecha 14 del Torneo Clausura se pondrá en marcha este viernes y será clave para definir varios de los clasificados a los playoffs. La actividad del viernes comenzará a las 18.30 con el partido entre Gimnasia de Mendoza y Platense , dos equipos que atraviesan realidades muy distintas.

El equipo mendocino marcha séptimo en la Zona B con 20 puntos y está metido de lleno en la pelea por clasificar a los playoffs, mientras que los de Vicente López están prácticamente eliminados con solo 11 unidades.

Solo unos minutos después, a las 19, iniciará el segundo de los partidos, que tendrá como protagonistas a Gimnasia y Esgrima La Plata y a Sarmiento de Junín.

El "Lobo Platense" está cuarto en la Zona B con 22 unidades y a solo tres de los terceros. Sarmiento, por su parte, le pisa los talones ya que tiene 21 y quiere continuar con su gran campaña.

Finalmente, a las 21:15, Tigre se jugará su última ficha cuando reciba a Atlético Tucumán, en un encuentro entre dos equipos que están obligados a ganar para mantener las aspiraciones de avanzar a los playoffs.

Esta fecha también será clave para la pelea por el título de Campeón de Liga, que premia al mejor equipo de la tabla anual.

Actualmente, Boca y Argentinos Juniors lideran con 54 puntos, mientras que Rosario Central e Independiente Rivadavia de Mendoza los siguen con 53 y Vélez está quinto con 52.

El cronograma y horarios de la fecha 14 del Torneo Clausura

Viernes 23/10:

Gimnasia de Mendoza - Platense a las 18:30

Gimnasia y Esgrima La Plata - Sarmiento a las 19

Tigre - Atlético Tucumán a las 21:10

Sábado 24/10:

Banfield - Lanús a las 14:45

Talleres de Córdoba - Defensa y Justicia a las 17

San Lorenzo - Newell´s a las 19:15

Rosario Central - Huracán a las 21:30

Domingo 25/10:

Aldosivi de Mar del Plata - Belgrano de Córdoba a las 14:45

Independiente - Boca a las 17

River - Racing a las 19:15

Barracas Central - Estudiantes de Río Cuarto a las 21:30

Central Córdoba (SdE) - Vélez a las 21:30

Lunes 26/10:

Unión - Estudiantes de La Plata a las 19

Instituto de Córdoba - Deportivo Riestra a las 21:15

Martes 27/10:

Argentinos Juniors - Independiente Rivadavia de Mendoza a las 19