Se presentó en Santa Fe la octava edición de la Liga Evolución de Futsal

Santa Fe recibirá a la Liga Evolución de Futsal que reunirá a las Selecciones de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia en Sub 20 y Mayores

La Conmebol Liga Evolución de Futsal 2026-Zona Sur se jugará del 14 al 18 de octubre en el Estadio Multipropósito.

Del 14 al 18 de octubre, el Estadio “ Invencible Santa Fe ” recibirá la CONMEBOL Liga Evolución de Futsal 2026, una competencia que reunirá a cinco selecciones nacionales en las categorías Sub 20 y Mayores. Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia participarán de la Zona Sur del torneo, que se desarrollará durante cinco jornadas bajo el formato de todos contra todos.

Al finalizar la competencia, se definirá al ganador de la zona, que luego se enfrentará al de la Zona Norte para determinar al campeón continental. El encuentro representa una nueva oportunidad para aprovechar la infraestructura deportiva de la ciudad y dar continuidad al legado de los Juegos Suramericanos.

El Sudamericano de Futsal, en El Invencible de Santa Fe

Con la asistencia de los técnicos de las Selecciones mayor y sub20, Matías Lucuix y Damián Stazzone, y la presencia del capitán del primer equipo, Lucas Bolo Alemany, se realizó la presentación de la Liga Evolución de Futsal Zona Sur en Santa Fe.

En un escenario montado en el parquet del Estadio Invencible Santa Fe, donde mañana dará inicio la competencia, Nery Pumpido, Director de Desarrollo de CONMEBOL, Maximiliano Pullaro, Gobernador de la Provincia, Juan Pablo Poletti - intendente de la ciudad- y Fabián Teplitzky, de la Comisión de Futsal y Fútbol Playa de AFA, presentaron la que será la octava edición del Torneo de CONMEBOL.

El lanzamiento fue encabezado por Nery Pumpido, el gobernador Pullaro, el intendente Poletti y el dirigente de AFA, Fabián Teplitzky.

La Liga Evolución es un torneo de Desarrollo que juegan las Selecciones mayor y sub20 de las asociaciones miembro de CONMEBOL, se organiza en dos zonas, norte y sur, con una final entre los ganadores de cada zona.

El torneo llevó en sus tres primeras competencias el nombre de Liga Sudamericana (en 2017, 2018 y 2019), y a partir de 2022, luego de dos años de suspensión por la pandemia de COVID, pasó a jugarse con su actual denominación de Liga Evolución.

Argentina ganó la zona sur en cinco oportunidades: Buenos Aires 2017, Asunción 2022, Quillacollo (Bolivia) 2023, Los Ángeles (Chile) 2024 y Luque (Paraguay) 2025

El potencial deportivo de la ciudad a nivel internacional

El director de Desarrollo y secretario adjunto de Fútbol de la CONMEBOL, Nery Pumpido, felicitó al gobernador, al intendente y a las autoridades locales por la organización de los recientes Juegos Suramericanos y destacó el potencial de Santa Fe para continuar recibiendo eventos deportivos y culturales de alcance internacional: “Quedó demostrado en este suramericano que los grandes logros llegan y se realizan muy bien. Esto fue extraordinario. Tenemos que seguir avanzando y progresando, porque uno ve que en la ciudad se hacen cosas importantísimas”, expresó.

Pumpido, quien mantiene un fuerte vínculo con la ciudad y con el club donde comenzó su trayectoria futbolística, manifestó su alegría por acompañar una nueva competencia en Santa Fe y alentó a seguir apostando al crecimiento y a la concreción de grandes proyectos.

El certamen reunirá a las selecciones mayor y sub 20 de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

De esta manera, Santa Fe se prepara para vivir cinco jornadas de futsal internacional, en una nueva propuesta que busca fortalecer el vínculo de la comunidad con el deporte y consolidar el legado de los grandes eventos que tienen a la ciudad como protagonista.

Un operativo integral para recibir a las delegaciones

El subsecretario de Deportes de la Municipalidad, Carlos Marzo, brindó detalles sobre la organización y los servicios dispuestos para acompañar a los equipos durante su estadía en la ciudad: “Las cinco selecciones participantes, con sus respectivos planteles de las categorías Sub 20 y Mayores, se alojan en dos hoteles asignados. Para garantizar los traslados y la movilidad, se dispuso una logística de transporte que incluye unidades y autobuses para cada delegación.”

Asimismo, se implementó un sistema integral de atención sanitaria, con cobertura tanto dentro del estadio como en el ámbito externo. En materia de seguridad, se trabaja mediante un operativo coordinado con el Gobierno provincial, la CONMEBOL y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La planificación contempla la articulación entre los distintos niveles de gobierno y las instituciones deportivas involucradas, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la competencia y brindar las condiciones necesarias para recibir a deportistas, equipos y público.

CONMEBOL Liga Evolución de Futsal – Zona Sur

Programación de partidos

Fecha 1. Miércoles 14 de octubre.

13.45 Paraguay – Uruguay (sub20)

16.00 Paraguay – Uruguay (mayor)

18.15 Argentina – Chile (sub20)

20.30 Argentina – Chile (mayor)

Fecha 2. Jueves 15 de octubre

13.45 Uruguay – Chile (sub20)

16.00 Uruguay – Chile (mayor)

18.15 Bolivia - Argentina (sub20)

20.30 Bolivia - Argentina (mayor)