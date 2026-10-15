Se puso en marcha el sudamericano de futsal en el Invencible de Santa Fe

En el estadio Multipropósito de la capital provincial, la selección Sub 20 de Argentina derrotó a Chile, y el combinado mayor igualó sin tantos ante los chilenos

Comenzó el sudamericano de futsal en el Invencible de Santa Fe.

Tal como estaba previsto se puso en marcha la Conmebol Liga Evolución de Futsal 2026-Zona Sur, una competencia internacional que tiene como sede a la capital provincial y reunirá a las selecciones de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. El certamen se desarrollará hasta el domingo 18 de octubre, en el estadio ubicado en Bulevar Raúl Tacca y Cristóbal Colón, y contará con la participación de los representativos de los cinco países en las categorías mayor y sub 20.

En el primer cotejo, los juveniles comandados por Damián Stazzone le ganan 1-0 al conjunto trasandino gracias al gol convertido por Francesco Dolcino a los 2 minutos de la etapa inicial.

Mismo destino para el complemento, ya que Ramiro Albornoz también marcó ni bien iniciado el tiempo. Un 2 a 0 que se mantuvo hasta el final y le dio el primer triunfo a la delegación albiceleste en su debut en esta edición del torneo continental.

En segundo turno, el elenco comandado por Matías Lucuix igualó sin tantos con el seleccionado chileno. El plantel intentó y fue protagonista durante los cuarenta minutos, sin embargo, no pudo vencer la valla del arquero transandino.

Argentina y Paraguay finalizaron la jornada como líderes de la zona, con 4 unidades, seguidos por Uruguay y Chile, con una, y Bolivia, que debuta mañana en el torneo, sin unidades.

El plantel mayor de Argentina lo integran: Lukas Acosta, Agustín Raggiati, Leandro Llermanos, Lucas Bolo Alemany, Bautista Caso, Lautaro Yañez, Nicolás Rosa, Facundo Fontanella, Agustín Del Rey y Andrés Geraghty. El entrenador es Matías Lucuix.

Por su parte, el plantel Sub 20 lo conforman: Joaquín Mardones, Facundo Páez, Santino Sánchez, Ramiro Albornoz, Sebastián Benítez, Francesco Dolcino, Santino Torres, Felipe Pereyra, Genaro Lanzillotta y Marcos Geracitano. Entrenador: Damián Stazzone.

CONMEBOL Liga Evolución de Futsal – Zona Sur

Programación de partidos

Fecha 2. Jueves 15 de octubre

13.45 Uruguay – Chile (sub20)

16.00 Uruguay – Chile (mayor)

18.15 Bolivia - Argentina (sub20)

20.30 Bolivia - Argentina (mayor)

Fecha 3. Viernes 16 de octubre

13.45 Bolivia – Uruguay (sub20)

16.00 Bolivia – Uruguay (mayor)

18.15 Chile – Paraguay (sub20)

20.30 Chile – Paraguay (mayor)