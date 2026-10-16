Se viene la tercera fecha del Campeonato Argentino Juvenil M17

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina afrontará su tercer compromiso en el certamen organizado por la UAR. Será en cancha de Universitario y frente al combinado de Rosario

Tras dos primeras fechas con partidos muy parejos, el Campeonato Argentino Juvenil M17 2026 llega a su tercera jornada este sábado 17 y domingo 18 de octubre. Buenos Aires, bicampeón vigente tras coronarse en 2024 y 2025, va en busca del tricampeonato. Vale recordar que participan 16 seleccionados de las uniones participantes, divididos en Zona Campeonato y Zona Ascenso según la clasificación final de 2025.

El torneo se disputa en cinco fechas: las tres primeras con equipos haciendo de local en sus uniones (22/8, 19/9 y 17/10), y las dos últimas en la etapa Concentrada, que se jugará en San Miguel de Tucumán con las semifinales el 11 de noviembre y las finales el 15 de noviembre. El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby buscará recuperarse de las dos caídas en las primeras fechas.

Se juega la tercera fecha del Argentino Juvenil

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby afrontará este sábado 17 de octubre a partir de las 16 su tercer compromiso en el certamen que organiza la UAR. Será frente a su similar de la Unión de Rugby de Rosario, en cancha de Universitario de Santa Fe, y con el arbitraje de Francisco Nanclares de la Unión de Rugby de Cuyo.

El plantel de la Unión Santafesina convocado para jugar con Rosario lo integran: Manuel Rivas, Bautista Regaldo, Francisco Regenhard, Felipe Ramírez, Agustín Ramayo, Bautista Penedo, Emiliano Palmas, Santiago Páez de la Torre, José Migueles, Juan Mendoza, Ivo Haas, Joaquín Gómez Iriondo y Felipe Fernández Pont.

También fueron citados Amadeo Zimmerman, Federico Sieber, Juan Bautista Schnidrig, Facundo Saint Bonet, Enzo Coponi, Ramiro Colombani, Santiago Chiera, Valentino Cescut, Juan Blanco, Benjamín Ojeda, Bautista Benítez y Bautista Acevedo.

Hasta aquí no ha sido muy bueno que digamos el proceso, los resultados no ha acompañado, ya que en las dos primeras presentaciones, uno en calidad de visitante y el otro como local, fue derrotado. En el debut en la provincia de Mendoza fue vencido por la Unión de Rugby de Cuyo por 30 a 9 en cancha de Liceo en La Carrodilla, mientras que en el segundo compromiso, disputado en CRAI, perdió frente a Los Mayuatitos de Salta por un expresivo 38 a 12.

En la Zona 2, este sábado a las 12, en cancha del Jockey Club de Salta, la Unión de Rugby de Salta será anfitrión de la Unión de Rugby de Cuyo con el arbitraje de Luciano García Martín de Buenos Aires. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Salta 9, Rosario 6, Cuyo 5 y Santa Fe 0.

El cruce entre santafesinos y rosarinos se concretará en cancha de Universitario de Santa Fe.

En la Zona 1, el seleccionado de Buenos Aires será anfitrión de la Unión de Rugby de Tucumán con el arbitraje de Valentín Ferrero de Córdoba, y en el caso de Córdoba, jugará frente a la Unión de Rugby del Uruguay, con el control de Mariano Scianna de Mar del Plata. Las posiciones se encuentran así: Tucumán y Buenos Aires 10, Córdoba y Uruguay 0.

En la Zona Ascenso, el sábado 17 de octubre, a las 12, la Unión de San Juan jugará con Mar del Plata bajo el arbitraje del cordobés Enzo Riva, mientras que a las 16, la Unión de Rugby del Alto Valle lo hará con la Unión Entrerriana de Rugby bajo el referato de Dante Diez de Mendoza.

Por su parte, el domingo 18, a partir de las 11, en cancha de Aranduroga de Corrientes, la Unión de Rugby del Nordeste jugará con Austral con el control de Tadeo Hereñú de Rosario, y el sábado 24 de octubre, el seleccionado de Chile jugará con Oeste de Buenos Aires a las 12 con el arbitraje de Francisco Nanclares de Mendoza.

La provincia de Tucumán también tendrá un papel central durante la etapa final del campeonato. San Miguel de Tucumán fue elegida como sede de la etapa Concentrada, que reunirá las instancias decisivas del Argentino Juvenil M17. Las semifinales se disputarán el 11 de noviembre, mientras que las finales están previstas para el 15 del mismo mes.