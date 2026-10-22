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Se viene una nueva edición de la Maratón de la Universidad del Litoral

El próximo domingo 25 de octubre, a las 8.30, con largada en el Parque de la Locomotora se desarrollará la Maratón UNL 2026. La prueba por las calles santafesinas, contará con distancias de 3K, 5K y 10K.

Ovación

Por Ovación

22 de octubre 2026 · 09:22hs
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 Cuenta regresiva para la Maratón de la UNL que se desarrollará el próximo domingo 25 desde las 8.30.

 Cuenta regresiva para la Maratón de la UNL que se desarrollará el próximo domingo 25 desde las 8.30.

La Maratón aniversario de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) se llevará a cabo el domingo 25 de octubre de 2026. La largada del evento se realizará desde avenida Almirante Brown 5300, en inmediaciones del Parque de la Locomotora. Esta prueba es abierta a toda la comunidad y contará con distancias de 3K, 5K y 10K.

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Comenzó la cuenta regresiva para la realización de un nueva edición de la Maratón aniversario de la Universidad Nacional del Litoral. Se trata de un evento deportivo inclusivo y abierto a toda la comunidad que en ediciones anteriores contó con la participación de más de 400 personas. La participación en la edición 2026 de la Maratón Aniversario UNL tendrá tres modalidades: una carrera competitiva de 10 kilómetros, una recreativa de 5 kilómetros y otra de 3k.

Más información del Maratón de la UNL

Horacio Sosa de la dirección de deportes manifestó que "Desde el año pasado venimos trabajando con la colaboración de la Fundación Indecom, y bueno, eso ha llevado el evento tradicional dentro de lo que es el cronograma de actividades para el aniversario de la Universidad, en el que la maratón es uno de los eventos centrales. Lo llevó a una escala distinta, con mayor cantidad de gente, mayor cantidad de actividades alrededor del evento y que este año nos llevó para tener una mejor organización, porque si hay algo que siempre tuvo fue esa estructura de un evento bien armado, de calidad, más allá de la competencia en sí mismo".

"Este año vamos a hacer la largada en Almirante Brown al 5300, que es donde está la dirección de deportes municipal, que bueno, tiene la particularidad que en ese espacio es más ancho la calle y le va a permitir a la gente salir y estar más cómoda para su actividad. Así que bueno, estamos muy contentos con esto que hemos armado, y seguramente la gente lo va a disfrutar mucho" remarcó el funcionario de la UNL.

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La largada de la competencia organizada por la UNL será desde Almirante Brown 5300, a la altura del parque de la Locomotora.

Acerca del recorrido refrendó un cambio en el punto de partida, sobre lo cual detalló que "El recorrido es sencillo, salimos desde ahí desde el parque de la Locomotora, y tenemos tres distancias. La de 3km recreativa, la de 5km y la de 10km que es la competencia por categorías. Salimos desde el playón, llegamos hasta el Puente Colgante, ahí los de 3km hacen el retome hacia el punto de partida. Los de 5 cruzan el Colgante, vienen hasta la costanera Este, hasta la rotonda. Y los de 10km seguirán hasta pasando por la colectora, Ciudad Universitaria hasta barrio El Pozo, volverán y pasarán por la costanera Este, y después llegarán al lugar de la largada".

"Creemos que va a ser un evento muy lindo, que más allá de los que compiten, van a disfrutar de todo la prueba, que está preparado y armado por toda la organización. Así que bueno, confiamos que salga todo bien. Un dato muy importante es que el horario de largada es las 8.30, es decir que lo adelantamos media hora a lo que habitualmente lo veníamos haciendo" sostuvo Sosa.

En el mismo sentido explicó que "Siempre decimos lo mismo, más allá del evento en sí mismo, lo que queremos es que la gente disfrute en torno a la actividad, y que vea que la universidad pública trata de hacer todas sus acciones de la mayor calidad posible, como para que las funciones específicas trascienden sus paredes y bueno, se inserte en lo que es la comunidad. La primera se hizo en 2007, era de otra característica, pero con el crecimiento del running, nos fuimos ajustando a eso y ha tenido un gran crecimiento".

"Estamos llegando a los 20 años de la maratón, así que veremos el año que viene si todo sale bien, hacer algo en conmemoración de eso. Para esta edición tendremos un cupo de 2300 personas, y habla a las claras del interés de participar de la gente de la región de nuestra maratón, lo cual es algo que nos pone muy contento", confirmó el funcionario que van rumbo a cumplir la vigésima edición.

La tradicional maratón de la Universidad Nacional del Litoral se realizó por primera vez en el año 2007. En su oportunidad, el circuito tenía su largada en Rectorado, pasando por la UTN y Ciudad Universitaria, para regresar a la sede del rectorado.

Sus antecedentes son las maratones denominadas escuelas secundarias, organizadas por la UNL. Estas recorrían las emblemáticas Escuela Industrial Superior, Escuela Nacional, Escuela Inmaculada, Escuela Normal y Escuela Comercial. La competencia se realizaba por equipos de estudiantes de estos establecimientos educativos.

Maratón Locomotora Universidad Nacional del Litoral
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