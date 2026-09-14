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La UNL sale a la calle: dará clases públicas en la peatonal San Martín para reclamar por el financiamiento universitario

La jornada será este martes 15 de septiembre, de 10 a 12.30, en San Martín y Juan de Garay. Habrá exposiciones sobre ambiente, salud mental y educación.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

14 de septiembre 2026 · 17:49hs
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Clases públicas. La UNL realizará clases abiertas el martes 15 de septiembre para reclamar por financiamiento universitario.

José Busiemi

Clases públicas. La UNL realizará clases abiertas el martes 15 de septiembre para reclamar por financiamiento universitario.

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) trasladará este martes sus actividades académicas al espacio público con una jornada de clases abiertas en pleno centro de la ciudad de Santa Fe.

La propuesta se desarrollará el martes 15 de septiembre, entre las 10 y las 12.30, en la intersección de San Martín y Juan de Garay, en inmediaciones de la peatonal santafesina.

La actividad forma parte de la convocatoria nacional “La universidad en la calle”, una iniciativa que busca visibilizar en distintos puntos del país el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde la comunidad universitaria plantean que la movilización busca acercar a la sociedad los debates que se desarrollan dentro de las universidades y, al mismo tiempo, exponer la situación que atraviesan las instituciones, sus trabajadores y estudiantes.

LEER MÁS: "No pedimos un aumento": abrazo a la UNL y reclamo por los salarios y el financiamiento universitario

Ambiente, salud mental y educación

Durante la jornada se desarrollarán tres clases públicas, con temáticas vinculadas a problemáticas de impacto social y regional.

Uno de los ejes estará dedicado a la emergencia hídrica y los efectos del fenómeno de El Niño, una problemática especialmente vinculada con la realidad de Santa Fe y su región.

Otro de los espacios abordará la salud mental, con una mirada integral sobre las dificultades que atraviesan las personas y las comunidades en contextos complejos.

El tercer eje estará centrado en la problemática educativa y la evaluación de los aprendizajes, con el objetivo de poner en discusión las metodologías y desafíos que atraviesa actualmente el sistema educativo.

Las exposiciones serán abiertas a la comunidad y buscarán convertir el espacio público en un ámbito de intercambio y discusión sobre temas de interés colectivo.

Una actividad con participación de toda la comunidad universitaria

La jornada es impulsada de manera conjunta por distintos sectores de la comunidad universitaria.

La organización está a cargo de la UNL, la Asociación del Personal Nodocente de la UNL (APUL), la Asociación de Docentes de la UNL (ADUL) y la Federación Universitaria del Litoral (FUL).

También participan la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Fe, su Centro de Estudiantes, la Asociación del Personal de la UTN y la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT).

De esta manera, docentes, nodocentes y estudiantes confluirán en una actividad que combina la divulgación académica con el reclamo por el financiamiento del sistema universitario.

Nueva jornada de protesta universitaria

Nueva jornada de protesta universitaria

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

La jornada se realiza en medio del conflicto que mantienen las universidades y los gremios del sector con el Gobierno nacional por la actualización de salarios y el financiamiento de las instituciones.

En el último encuentro paritario, realizado el 1 de septiembre, el Poder Ejecutivo Nacional propuso un incremento salarial del 3% para septiembre y otro porcentaje similar para octubre.

Los sectores sindicales universitarios, en cambio, reclaman una recomposición del 31,2%, correspondiente al desfasaje acumulado hasta julio, además de mecanismos de actualización vinculados con la inflación.

El reclamo excede así la discusión salarial e incluye también el financiamiento de las universidades, las becas y el sostenimiento de las actividades académicas y científicas.

LEER MÁS: Ley de Financiamiento Universitario: rectores de la UNL y la UNR exigieron su implementación y denunciaron incumplimientos de Nación

Una disputa que también llegó a la Justicia

El conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario también tuvo una instancia judicial.

En junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó una medida cautelar que ordena al Estado Nacional aplicar artículos de la norma vinculados con partidas salariales y becas estudiantiles.

La decisión se produjo después de que el máximo tribunal desestimara la queja presentada por el Gobierno nacional contra el amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La ley había sido aprobada por el Congreso de la Nación en 2025, en medio de una disputa entre las universidades y el Poder Ejecutivo por los recursos destinados al sistema universitario.

“La universidad en la calle”

Con las clases públicas, la UNL se suma así a la convocatoria nacional “La universidad en la calle”, que propone llevar las actividades académicas fuera de las aulas y acercarlas directamente a la ciudadanía.

En Santa Fe, la actividad tendrá como escenario uno de los puntos más transitados del centro de la ciudad y combinará la exposición de contenidos vinculados con problemáticas regionales con el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La cita será este martes 15 de septiembre, de 10 a 12.30, en San Martín y Juan de Garay, donde la comunidad universitaria abrirá sus aulas de manera simbólica para llevar sus debates al espacio público.

UNL calle Peatonal Financiamiento Universitario
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