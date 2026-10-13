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Sorpresa en Fiorentina: Franco Mastantuono debió ser operado

En medio de numerosos cuestionamientos por sus actuaciones, la Viola informó mediante un comunicado oficial que el argentino fue intervenido quirúrgicamente por una complicación en su mano izquierda

13 de octubre 2026 · 21:33hs
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Fiorentina informó que Franco Mastantuono fue operado.

Fiorentina informó que Franco Mastantuono fue operado.

Pese a los numerosos cuestionamientos que han surgido por sus últimas actuaciones, Franco Mastantuono continúa siendo un jugador importante para la Fiorentina que busca resurgir en la Serie A, tras un comienzo poco auspicioso. Así, a la espera del próximo encuentro frente al Como, la Viola informó que el futbolista de la Selección Argentina debió ser operado por una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda.

Franco Mastantuono fue intervenido quirúrgicamente

“Fiorentina anuncia que esta tarde el jugador Franco Mastantuono fue intervenido quirúrgicamente de forma ambulatoria para reducir y reparar una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, sufrida tras un traumatismo contundente durante el partido de liga ante el Genoa”, afirmó la institución en relación al estado físico del argentino, que ha sido titular en siete de los ocho encuentros que ha contemplado el equipo desde su llegada.

No obstante, a diferencia de lo que podía preverse en primera instancia, Mastantuono regresará a los entrenamientos en la jornada de mañana y estará a disposición del entrenador Paolo Vanoli para el próximo compromiso de Fiorentina. El mismo, correspondiente a la séptima fecha del certamen doméstico, tendrá lugar el domingo 18 de octubre desde las 10 ante el cuadro que tiene en sus filas a su colega Nico Paz.

Mastantuono Fiorentina operado
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