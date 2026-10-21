Tobías Reyes organiza una gran velada en el Club Ceci de Gálvez

Varios boxeadores santafesinos se presentarán este sábado 24 de octubre en el festival que tendrá 10 combates amateurs y uno de ellos que será por el título provincial femenino.

Un atractiva velada de boxeo amateur se desarrollará este sábado 24 de octubre desde las 21, en las instalaciones del Club Ceci de la ciudad de Gálvez, en el departamento San Jerónimo, la cual cuenta con la organización del gran púgil local profesional Tobías Reyes. La jornada contará con 10 combates amateurs, con la participación de púgiles que llegarán para brindar una noche a puro deporte y adrenalina. Sin dudas que será una jornada para disfrutar del boxeo en Gálvez.

El próximo sábado 24 será noche de una gran velada boxística en el Club Ceci de Gálvez. Será 10 combates en total, uno de ellos por el título provincial femenino. La organización ha dispuesto un servicio de buffet, sorteos, música, y una cartelera que tendrá varios púgiles de la ciudad de Santa Fe.

Se estará disputando la final del campeonato provincial femenino. La santafesina Joana Pintos la Taty, oriunda de la ciudad de Santo Tomé, con tan sólo 20 años de edad y 35 peleas amateurs va a disputar la final en categoría hasta 57 kg. Entrenada por el entrenador Walter Rivero del Peri Boxing se medirá con Ludmila Feltrini de la ciudad de Rosario.

Por su parte, Priscila Díaz del gimnasio Olimboxing, entrenada por Osvaldo Salami y Walter Zoccola, tiene 22 años, es de Playa Norte y lleva 20 peleas como aficionada, y se medirá con Ana Aimo de la ciudad de San Genaro que viene de perder el pasado fin de semana en la ciudad de Esperanza con la santafesina Virginia Lugo del Upper. Dos buenos combates entre grandes exponentes de la provincia de Santa Fe.

La gran convocatoria organizada por TR Promotios e IMAD Competición, tendrá como pelea estelar la presentación de Julián Protti de la ciudad de Rosario se medirá con Alan Battaglia de la ciudad de San Genaro, mientras que Máximo Ojeda de Cañada de Gómez lo hará con Jonas Mengarelli de La Plata. Por su parte, Sebastián Belizán de Imad Competiciones de 23 años y oriundo de Carcarañá lo hará con Marcelo Barrera de Cañada Rosquín representante del F.R. Boxing.

Además, Juan Cruz Ibañez de Cañada de Gómez combatirá con Valentín Almaraz de la ciudad de La Plata, y Juan Chazarreta de la localidad de Roldán lo hará con Rodrigo Toledo del F.R.Boxing. Detrás de esta propuesta está Toby Reyes, quien esta vez no se pondrá los guantes para subir al ring, sino que asumirá un nuevo desafío: convertirse en promotor y organizar su propia velada boxística.

Joana Pintos entrenada por Walter Rivero va en busca del campeonato provincial.

“Es algo que venía pensando hace rato. Se dio la posibilidad y tomé la decisión de hacerlo. Quiero traer algo nuevo a Gálvez, motivar a la gente a salir, disfrutar y compartir una gran noche”, contó Reyes. Pero además del espectáculo, este evento tiene un significado especial para él: seguir trabajando para cumplir el sueño mundial que persigue dentro del boxeo.

La organización también representa una oportunidad para generar recursos que le permitan continuar afrontando los costos y el esfuerzo que implica su carrera deportiva. La invitación está abierta para toda la comunidad: familias, grupos de amigos y todos aquellos que quieran disfrutar de una noche diferente, con boxeo, gastronomía y un gran espectáculo.

La Leyenda Continúa en la FAB de Buenos Aires

Este sábado 24 de octubre, en el estadio de la FAB en Buenos Aires, se medirán Ayrton Giménez de Argentina con Antonio Guzmán de Venezuela por el título latino superpluma OMB. Luego de sostener duras batallas en fila ante Profeta Ruiz, Liam Wilson, Maicol Rincón y Juan Unco, el platense intentará dar un paso más con el fin de sostener su reinado y la posición en el ranking mundial de la categoría. Enfrente, se encontrará con un Guzmán que viene dar el batacazo en Alemania, noqueando en ocho asaltos al croata Arijan Goricki.

Por su parte, Sol Baumstarh de nuestro país se medirá con Yadira Bustillos de Estados Unidos. La Picante vuelve en la revancha más esperada. Será por el título mundial interino de la FIB. La oriunda de Brandsen, provincia de Buenos Aires, chocará con la representante de Nevada a 10 rounds. Además, Celeste Alaniz enfrentará a Tania García. La Chucky busca defender su reinado ante un bravo escollo ante una mexicana muy dura. Será por el título latino mosca OMB a 10 rounds.