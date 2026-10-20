A la vuelta de la esquina están los Play-In del Torneo Prefederal, etapa previa a los cuartos de final, y con cuatro equipos que deberán pugnar con intentar mantener la categoría.
Torneo Prefederal: se inician los Play-In en tres escenarios
Se ponen en marcha los Play-In del Torneo Prefederal, donde Banco, CUST A, Unión y Gimnasia comenzarán como locales.
Por Ovación
20 de octubre 2026 · 12:40hs
Por lo pronto tres eliminatorias, pautadas al mejor de tres cotejos, se pondrán en marcha el viernes, en tanto la restante se iniciará el 27 de octubre.
TORNEO OFICIAL - PREFEDERAL - PLAY-IN - JUEGO 1
Viernes 23 de octubre
21.30 Banco Provincial vs. El Quillá
21.30 CUST A vs. República del Oeste
21.30 Unión (SF) vs. Colón (SJ)
Martes 27 de octubre
21.30 Gimnasia (SF) vs. Colón (SF)