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Tras romper su sequía, Julián Álvarez recibió el respaldo de Simeone: "Es determinante"

El delantero de la Selección Argentina volvió a convertir con la camiseta del Colchonero después de casi medio año ante Stuttgart por la Champions League y se ganó el reconocimiento del entrenador

20 de octubre 2026 · 21:59hs
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El Cholo Simeone respaldó la actuación de Julián Álvarez.

El Cholo Simeone respaldó la actuación de Julián Álvarez.

Fueron 174 los días que tuvieron que pasar para que Julián Álvarez vuelva a entonar el grito sagrado con la camiseta de Atlético de Madrid y lo hizo, ni más ni menos, que en la tercera fecha de la Champions League 2026-27 frente a Stuttgart de Alemania. El delantero de la Selección Argentina, quien no convertía desde el 29 de abril, marcó el 1-1 definitivo en el inicio del complemento e, instantes después del pitazo final, recibió numerosos elogios de Diego Simeone, su entrenador.

El Cholo respaldó a Julián Álvarez

En conferencia de prensa, el Cholo no pasó por alto la destacada actuación del córdobes y, al mismo tiempo, lo catalogó como un jugador de suma importancia dentro de la estructura del plantel. "El partido que hizo fue con un esfuerzo físico increíble, trabajó por la izquierda… El gol fue un golazo. Me pone muy contento por él, lo necesitamos. Es un jugador determinante”, afirmó. Y sentenció: “Esperemos que, de a poco, comience a encontrarse con lo que nos mostró en este partido".

Sus dichos tienen un impacto positivo en el futbolista, especialmente por la novela que protagonizó en el último mercado de pases tras dejar en manifiesto su intención de marcharse al Barcelona. “Lo mejor para todos es una transferencia”, opinó luego de la victoria ante Austria, en plena Copa del Mundo 2026. No obstante, para su mala fortuna, el Colchonero mostró una postura totalmente inflexible y se aferró a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros, además de evitar cualquier tipo de negociación.

En otro aspecto, además del reconocimiento de su técnico, Alejandro Grimaldo -uno de los compañeros de Julián- también se pronunció en relación a su conquista en Alemania y esbozó una declaración contundente para demostrar su valía. “Lleva unos partidos creando muchas ocasiones. Es nuestro mejor jugador, es muy importante. Necesitaba este gol y espero que sea el primero de muchos”, valoró el lateral español.

En un último punto, Simeone realizó un pequeño análisis del juego y puntualizó en la tarjeta roja que recibió el danés Morten Hjulmand, a los 20 minutos de la etapa final. “Estaba seguro de que el gol iba a aparecer y de que podríamos llevar el partido a donde nosotros queríamos. Apareció el 1-1 y no pudimos seguir porque apareció la expulsión y fue otro partido. Metimos a Sorloth para ver si podíamos encontrar alguna jugada al final, con Lookman y él”, concluyó el entrenador.

Julián Álvarez Simeone Atlético de Madrid
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