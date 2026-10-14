Trungelliti remontó ante Monteiro y comenzó con el pie derecho en el Challenger de Maia

El santiagueño, ubicado en el puesto 90 del ranking ATP y máximo favorito del torneo portugués, revirtió un partido complicado y se impuso en tres sets. En octavos de final se medirá con el eslovaco Milos Karol.

Marco Trungelliti tuvo un estreno exigente, pero logró sacar adelante su primer compromiso en el Challenger de Maia, Portugal. El argentino, primer preclasificado del certamen, perdió el set inicial frente al brasileño Thiago Monteiro, aunque reaccionó a tiempo y terminó imponiéndose por 4-6, 6-1 y 6-4, después de dos horas y 29 minutos de juego.

Ubicado en el puesto 90 del ranking mundial de la ATP, Trungelliti debió trabajar para superar a Monteiro, actualmente en el escalón 235 del listado internacional. Tras ceder el primer parcial por 6-4, el tenista argentino elevó su nivel, dominó el segundo set por 6-1 y consiguió cerrar el encuentro en el tercero, con un ajustado 6-4.

Con esta victoria, el santiagueño se metió entre los 16 mejores del torneo y ahora tendrá como próximo rival al eslovaco Milos Karol, número 583 del mundo. El europeo llegó a esa instancia después de vencer al alemán Florian Bloska por 6-3 y 6-4.

El Challenger de Maia se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo, en la ciudad portuguesa ubicada en el distrito de Oporto, y cuenta con una bolsa de premios de 160.680 euros. Para Trungelliti, la competencia representa una nueva oportunidad de sumar victorias y consolidar su posición en el circuito.

Díaz Acosta se despidió en su debut en China

La jornada, en cambio, no tuvo el mismo desenlace para Facundo Díaz Acosta. El bonaerense, ubicado en el puesto 69 del ranking ATP, quedó eliminado en la primera ronda del Challenger de Jinan, China, al caer ante el japonés Shintaro Mochizuki, número 123 del mundo.

El argentino perdió el primer set por 6-2 y estuvo cerca de llevar la definición a un tercer parcial, pero el japonés se quedó con el segundo por 7-6 (8-6), luego de una hora y 37 minutos de partido.

El certamen chino se juega sobre superficie dura y reparte 225.000 dólares en premios. Así, mientras Trungelliti continúa en carrera en Portugal, Díaz Acosta deberá enfocarse en sus próximos compromisos para buscar la recuperación en el circuito.