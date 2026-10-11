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Un golpeado Talleres tiene una difícil prueba ante el también urgido Independiente

Independiente visitará a Talleres, desde las 21.30, por la fecha 11 de la Zona A del Clausura, con el objetivo de recuperarse luego del golpe sufrido ante Instituto

11 de octubre 2026 · 08:40hs
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Un golpeado Talleres tiene una difícil prueba ante el también urgido Independiente

Independiente visitará este domingo a Talleres, por la duodécima fecha de la Zona A del Clausura, con el objetivo de recuperarse luego del duro golpe sufrido ante Instituto. El encuentro se llevará a cabo, a las 21.30, en el Estadio Mario Alberto Kempes y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Sebastián Zunino.

Independiente arriba a este encuentro envuelto en dudas, ya que en la última fecha sufrió una durísima goleada 4-1 en condición de local ante Instituto de Córdoba.

Si bien el "Rojo" está octavo en la Zona A con 17 puntos y se mantiene en puestos de playoffs, la pobre imagen que dio en su última presentación generó una gran preocupación entre sus hinchas y además dejó en la cuerda floja a su director técnico, el brasilero Jadson Viera.

Talleres de Córdoba, por su parte, atraviesa un semestre flojísimo y es uno de los peores equipos en este Torneo Clausura en cuanto a puntos.

Los dirigidos por Omar de Felippe, quien asumió en el cargo tras la salida de Jorge Sampaoli, ocupan la última posición en la Zona A con solo ocho puntos.

Probables formaciones de Talleres e Independiente

Talleres (C): Ezequiel Unsain; Gabriel Báez, Román Riquelme, Matías Catalán, Augusto Schott; Matías Galarza, Juan Sforza; Valentín Depietri, Franco Cristaldo, Rick; Diego Valoyes. DT: Omar de Felippe.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Miguel Arrayago, Sebastián Valdéz, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Luciano Cabral o Lautaro Millán; Santiago Montiel, Matías Abaldo y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Laura Fortunato

Hora: 21:30. TV: TNT Sports

Talleres Clausura Independiente
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