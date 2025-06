Valtteri Bottas suena fuerte en Alpine y podría ser por Colapinto

Diferentes fuentes aseguran que Briatore sondeó a Valtteri Botas para conocer su situación. Alpine no levanta y Colapinto aún no reunió puntos para la escudería

Según reveló el medio especializado The Race, Flavio Briatore, asesor ejecutivo y actual director de facto del equipo francés, habría iniciado gestiones con Mercedes para conocer la disponibilidad del piloto finlandés. Aunque las conversaciones no avanzaron, el acercamiento indica que Briatore analiza alternativas para reforzar un equipo que no logra levantar cabeza en el campeonato.