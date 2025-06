Yllana y un presente triste de Colón: "Hay que asumir que la campaña es mala"

El DT de Colón, Andrés Yllana, charló con la TV oficial y admitió que "no todos están preparados" para absorver la presión por la pésima campaña del equipo

"La campaña no es buena, no justifica este lío, es un poco de todo, campaña, la política, nos explicó el árbitro, la seguridad, hace mucho frío, decidió junto con la gente de seguridad suspender el partido", apuntó.

Para después, expresar que "el equipo no hizo un mal primer tiempo, cuando venis torcido, nos hicieron un gol de lejos, no está ligando, trataremos de seguir mejorando, al equipo le está faltando concretar, si lo hacemos no nos apuramos tanto".

El conductor también subrayó que "es difícil más que nada, para el escenario del fin de semana, tenemos un predio muy bueno, estamos todos presionados, no es fácil, cuando estás en un club donde hay que asumir que la campaña es mala, no todos están preparados para asumir esa presión".