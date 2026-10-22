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Varios goles argentinos en la fecha 3 de la Europa League

Se jugó la fecha 3 de la Europa League en la que quedaron como líderes Benfica, Bayern Leverkusen, Bournemouth, Ferncvaros y Olympiakos Piraeus

22 de octubre 2026 · 19:30hs
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Varios goles argentinos en la fecha 3 de la Europa League

Se jugó la fecha 3 de la Europa League en la que quedaron como líderes Benfica (Portugal), Bayern Leverkusen (Alemania), Bournemouth (Inglaterra), Ferncvaros (Hungría) y Olympiakos Piraeus (Grecia), todos con nueve puntos tras ganar sus partidos.

Acción en la Europa League

El club portugués se impuso 4 a 1 a Omonia Nicosia (Chipre) con goles de Nego, Pavlidis, Aursnes y Prestianni. A su vez, el Leverkusen le ganó 2 a 0 al OFI (Grecia) con doblete de Hofmann.

El Bournemouth, por su parte, goleó al Milan de Italia por 3 a 0 con tantos de Kuivert, Tavernier y Adli. Por último, el Ferncvaros goleó 4 a 1 al Torreense (Portugal) y el Olimpiakos ganó 1 a 0 ante Sparta Praha (República Checa).

Detrás de la línea de equipos que tiene nueve puntos y lidera la tabla en la fase de grupos, se ubican el R Union SG (Bélgica), la Juventus (Italia), y el Besiktas (Turquía) , todos con siete unidades. Por ahora, están clasificando directamente a los octavos de final.

En tanto, con la derrota, el Milan solo tiene tres puntos en tres partidos y es el último equipo en meterse a los playoff de la competencia. Si bien todavía quedan muchos partidos por delante, comienza a reducirse su margen de error.

Todos los resultados de la Europa League

Dinamo Zagreb (Croacia) 2-4 NEC (Países Bajos)

Union Saint-Gilloise (Bélgica) 4-0 Hapoel Be'er Sheva (Israel)

Lech Pozna (Polonia) 1-1 Sunderland (Inglaterra)

Sturm Graz (Austria) 1-0 Olympique Marseille (Francia)

Juventus (Italia) 2-2 Rennes (Francia)

Ararat-Armenia (Armenia) 0-4 AZ (Países Bajos)

Ferencváros (Hungría) 4-1 Torreense (Portugal)

OFI (Grecia) 0-2 Bayer 04 Leverkusen (Alemania)

Viktoria Plze (República Checa) 1-2 Levski Sofia (Bulgaria)

Lillestrøm (Noruega) 0-6 Real Sociedad (España)

Celje (Eslovenia) 2-2 Salzburg (Austria)

Bournemouth (Inglaterra) 3-0 Milan (Italia)

Jagiellonia Biaystok (Polonia) 0-3 Anderlecht (Bélgica)

Beikta (Turquía) 2-2 Crystal Palace (Inglaterra)

Hoffenheim (Alemania) 3-0 Olympique Lyonnais (Francia)

Omonia Nicosia (Chipre) 1-4 Benfica (Portugal)

Olympiakos Piraeus (Grecia) 1-0 Sparta Praha (República Checa)

Celtic (Escocia) 1-2 Celta de Vigo (España)

Tabla de posiciones de la Europa League

1 - Benfica (9 pts)

2 - Bayer 04 (9 pts)

3 - Bournemouth (9 pts)

4 - Ferencváros (9 pts)

5 - Olympiakos (9 pts)

6 - R. Union SG (7 pts)

7 - Juventus (7 pts)

8 - Beikta (7 pts)

9 - Sunderland (7 pts)

10 - AZ (6 pts)

11 - Omonia (6 pts)

12 - Lyon (6 pts)

13 - Rennes (5 pts)

14 - Real Sociedad (4 pts)

15 - Palace (4 pts)

16 - Sparta (4 pts)

17 - Levski (4 pts)

18 - Dinamo Zagreb (4 pts)

19 - Sturm (4 pts)

20 - NEC (4 pts)

21 - Salzburg (4 pts)

22 - Anderlecht (3 pts)

23 - Hoffenheim (3 pts)

24 - Milan (3 pts)

Europa League Benfica Bayer Leverkusen
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