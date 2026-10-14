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Vasco da Gama agotó 70.000 entradas y el Maracaná estará colmado ante Boca por la Sudamericana

Vasco da Gama jugará la revancha de las semifinales el martes 20 de octubre en el Maracaná, donde sus hinchas agotaron entradas.

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2026 · 10:17hs
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Vasco da Gama agotó 70.000 entradas y el Maracaná estará colmado ante Boca por la Sudamericana

Vasco da Gama se prepara para vivir una noche especial frente a Boca por las semifinales de la Copa Sudamericana. La expectativa de sus hinchas quedó reflejada en la venta de entradas: los simpatizantes agotaron los 70.000 tickets disponibles para el encuentro de vuelta, que se disputará el próximo martes 20 de octubre en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El Maracaná, escenario de una semifinal multitudinaria

La confirmación de la cancha llegó después de varios días de incertidumbre y una disputa que involucró al club brasileño, la empresa concesionaria del estadio y la Justicia. Finalmente, el fallo judicial habilitó la utilización del Maracaná, una decisión que permitió avanzar con la organización del encuentro y desató una respuesta inmediata de los aficionados.

La Conmebol también ratificó el escenario para el compromiso, que comenzará a las 21.30. Con las localidades agotadas, Vasco contará con un marco imponente para recibir al Xeneize en un partido determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el certamen continental.

La capacidad del estadio, clave para definir la sede

El cambio de escenario se produjo porque San Januario, la cancha habitual de Vasco da Gama, no reúne las condiciones de capacidad exigidas por la Conmebol para esta instancia. El estadio cuenta con aproximadamente 22 mil lugares, por debajo de los 30 mil que establece el reglamento para las semifinales.

Ante esa situación, la dirigencia brasileña buscó alternativas dentro de Río de Janeiro y el Maracaná apareció como la principal opción. Sin embargo, la empresa Fla-Flu Serviços, encargada de la concesión del estadio, presentó objeciones para que el partido se disputara allí.

En medio de las diferencias, un informe policial recomendó utilizar el emblemático recinto por las dimensiones y la magnitud del espectáculo previsto. La Justicia terminó fallando a favor de Vasco, que consiguió garantizar una sede acorde con la convocatoria esperada.

Con las 70 mil entradas vendidas, el equipo brasileño tendrá un respaldo masivo en la revancha frente a Boca. El encuentro del martes 20 de octubre será decisivo en la serie semifinal y tendrá al Maracaná como protagonista de una noche que promete un ambiente de gran intensidad.

Vasco da Gama Maracaná Boca Sudamericana
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