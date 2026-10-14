Villa Dora fue escenario de una gran velada con peleas amateurs y profesionales

Organizado por Fran Casas del Boxing Trainning de Santa Fe, se realizó un espectacular evento en el Club Villa Dora de barrio Sargento Cabral, con combates entre aficionados y dos cruces profesionales.

Bautista Mazzón fue uno de los grandes ganadores en la noche de Villa Dora.

El gimnasio Boxing Training Center y el Club Atlético Villa Dora unieron fuerzas para la realización del tradicional festival boxístico que la entidad conducida por Fran Casas lleva a cabo asidua y exitosamente en los últimos tiempos en la ciudad. El exitoso evento, en el predio de Ruperto Godoy 1231, no solamente se trató de boxeo, sino que se desplegaron otras acciones que hicieron que el público saliera del lugar con expresiones positivas dado el muy buen espectáculo observado.

La reunión boxística fiscalizada por la ABPSF (Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe), contó con dos pleitos entre púgiles profesionales, y varios combates entre aficionados de escuela y gimnasios de boxeo de la ciudad de Santa Fe y la región. El corondino Ariel Morúa y Ricardo Centurión fueron los árbitros de la velada; Darío Gómez, Lisandro Maglier, Emanuel Baisetto y Torcuato Arzeno los jueces presentes. La cronometrista fue Beatríz Perassi, el doctor Sergio Ramseyer el médico, y José Baisetto el fiscal de la velada.

Los resultados en el festival de Villa Dora

En cuanto a los combates profesionales, el chaqueño Josué Mike Zacarías se impuso por puntos a Nicolás Tobar de la ciudad de Santa Fe por KO en el tercer asalto de un pleito pautado a cuatro rounds. Fue en categoría ligero, con el arbitraje de Ariel Morúa y la supervisión de Torcuato Arzeno, Darío Gómez y Lisandro Maglien. Por su parte, la santafesina Daiana Rodríguez venció por puntos a Maira Sánchez de la ciudad de Rafaela. En las tarjetas, Lisandro Maglier le dio 40 a 36, Torcuato Arzeno 40-36 y Darío Gómez por 39-37.

En relación a los pleitos entre púgiles aficionados, en la más importante, el santafesino Bautista Mazzón sumó su triunfo número 17 en 25 presentaciones al derrotar a Tomás De Luca del gimnasio Willie Pep. Pistola, de 25 años, campeón provincial e interprovincial 2025 en categoría hasta 81kg, mantuvo a su rival a la distancia y no lo pudo sorprender nunca, fue una victoria dura, intensa, pero que ganó con comodidad.

Pistola Mazzon consiguió imponerse con autoridad a Tomás De Luca del Willie Pep.

El representante del Upper, Laureano Frías derrotó por puntos a Gustavo Ferreyra del gimnasio Willie Pep, Conrado Machado del Bowing Training doblegó a Axel Reyes del Willie Pep, Giuliana Niello del Boxing venció por puntos a la cordobesa Samira Hita por puntos, y Lucas Madolé del Colastiné Boxing consiguió imponerse por puntos al duro Jonatan Salcedo del Thunder Box.

La representante de Playa Norte, y 22 años de edad, Virginia Lugo del gimnasio Upper le ganó por RSC en el tercer asalto a Johana Beber del Paya Box, Fabián Viña entrenada por Claudio Zoccola del Olimboxing derrotó por puntos a Nicolás Leguizamón del Willie Pep. Por su parte, Máximo Candia del Thunder Box de 18 años y oriundo de barrio Transporte, doblegó a Francisco Almirón del Paya Box, y Aron Lemos de 17 años y de barrio Guadalupe Oeste, derrotó por puntos a Franco Duarte del Trainning.

Gálvez y una destacada cartelera amateur

En las instalaciones del Club Centenario de la ciudad de Gálvez, en el departamento San Jerónimo, se llevó a cabo una interesante velada con siete combates entre púgiles aficionados de diferentes puntos de la región. El evento boxístico fue organizado por Juan Bustos, y contó con la supervisión de José Baisetto de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe. Como jueces actuaron Darío Gómez, Lisandro Maglier, Emanuel Baisetto y Torcuato Arzeno, Beatriz Perassi fue la cronometrista y el doctor Sergio Ramseyer como médico.

Virginia Lugo del gimnasio Upper venció por RSC en el tercer asalto a Johana Beber.

En un muy buen combate, Alexis Valenzuela del King Box de Santa Fe derrotó por puntos a Lucas Urrutia del Peri Boxing Club, Ángel del Barco del Cristian Box venció a Jesús Ribles de Bustos Box por puntos, Pablo Ozán del King Box ante Franco Du Falde del Peri Boxing Club.

Por su parte, Analía Bordón del Pequeño Demonio de Desvío Arijón derrotó a Santina Acosta del Santillán Box, Juan Fernández del King Box doblegó a Joaquín Serra del Bustos, Alejo Ramírez del Box los Amigos doblegó por puntos a Nicolás Albaro del Bustos Box y Thiago Aroka del gimnasio el Regreso de Rafaela venció a Elías Roth del Bustos Box.