Villa Dora, otra vez entre los protagonistas de la Liga Argentina Femenina

Villa Dora volverá a competir en la máxima categoría del vóley nacional, que comenzará el 15 de enero con 14 equipos participantes.

Villa Dora ya tiene su lugar asegurado en una nueva edición de la Liga Argentina de Vóley Femenino. El equipo santafesino volverá a decir presente en la máxima categoría nacional, en una temporada que comenzará el próximo 15 de enero de 2027 y contará con la participación de 14 clubes.

La confirmación representa una nueva oportunidad para Villa Dora de medirse con los principales equipos del país y sostener su protagonismo en una competencia que reúne a instituciones de diferentes puntos de Argentina. Con identidad propia y una trayectoria que lo mantiene entre los representantes destacados de Santa Fe, el club se prepara para afrontar otro desafío de alcance nacional.

La próxima edición tendrá a Boca como defensor de la corona, mientras que Gimnasia y Esgrima La Plata, San Lorenzo, River y Ferro serán algunos de los equipos que buscarán pelear por los primeros puestos. A ellos se sumarán otras instituciones que aportarán diversidad y competitividad al certamen.

Villa Dora no estará solo en la representación santafesina. Sonder también formará parte de la competencia, por lo que la provincia volverá a contar con dos representantes en una Liga que tendrá una importante presencia de clubes del interior.

Córdoba, por su parte, tendrá tres equipos: San Isidro, Club Bell e Instituto. Además, Glorias afrontará un momento especial, ya que debutará en la máxima categoría después de conseguir el ascenso en 2026, cuando se consagró campeón de la Liga Nacional de Vóley Femenino.

Los 14 equipos que jugarán la Liga Argentina 2027 con Villa Dora adentro

La nómina de participantes estará integrada por Boca, Gimnasia y Esgrima La Plata, Club Bell, San Isidro, San Lorenzo, Bahiense del Norte, Banco Provincia de La Plata, Ferro, Villa Dora, Vélez, Sonder, River, Instituto de Córdoba y Glorias.

Con el calendario cada vez más cerca, Villa Dora comienza a mirar hacia una nueva temporada en la que buscará representar de la mejor manera al vóley santafesino. La Liga Argentina 2027 ya tiene a sus protagonistas confirmados y el conjunto de Santa Fe volverá a estar en la escena grande del deporte nacional.