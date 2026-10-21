Uno Santa Fe | Ovación | Villa Dora

Villa Dora, otra vez entre los protagonistas de la Liga Argentina Femenina

Villa Dora volverá a competir en la máxima categoría del vóley nacional, que comenzará el 15 de enero con 14 equipos participantes.

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2026 · 13:51hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Villa Dora, otra vez entre los protagonistas de la Liga Argentina Femenina

Villa Dora ya tiene su lugar asegurado en una nueva edición de la Liga Argentina de Vóley Femenino. El equipo santafesino volverá a decir presente en la máxima categoría nacional, en una temporada que comenzará el próximo 15 de enero de 2027 y contará con la participación de 14 clubes.

La confirmación representa una nueva oportunidad para Villa Dora de medirse con los principales equipos del país y sostener su protagonismo en una competencia que reúne a instituciones de diferentes puntos de Argentina. Con identidad propia y una trayectoria que lo mantiene entre los representantes destacados de Santa Fe, el club se prepara para afrontar otro desafío de alcance nacional.

La próxima edición tendrá a Boca como defensor de la corona, mientras que Gimnasia y Esgrima La Plata, San Lorenzo, River y Ferro serán algunos de los equipos que buscarán pelear por los primeros puestos. A ellos se sumarán otras instituciones que aportarán diversidad y competitividad al certamen.

Villa Dora no estará solo en la representación santafesina. Sonder también formará parte de la competencia, por lo que la provincia volverá a contar con dos representantes en una Liga que tendrá una importante presencia de clubes del interior.

Córdoba, por su parte, tendrá tres equipos: San Isidro, Club Bell e Instituto. Además, Glorias afrontará un momento especial, ya que debutará en la máxima categoría después de conseguir el ascenso en 2026, cuando se consagró campeón de la Liga Nacional de Vóley Femenino.

Los 14 equipos que jugarán la Liga Argentina 2027 con Villa Dora adentro

La nómina de participantes estará integrada por Boca, Gimnasia y Esgrima La Plata, Club Bell, San Isidro, San Lorenzo, Bahiense del Norte, Banco Provincia de La Plata, Ferro, Villa Dora, Vélez, Sonder, River, Instituto de Córdoba y Glorias.

Con el calendario cada vez más cerca, Villa Dora comienza a mirar hacia una nueva temporada en la que buscará representar de la mejor manera al vóley santafesino. La Liga Argentina 2027 ya tiene a sus protagonistas confirmados y el conjunto de Santa Fe volverá a estar en la escena grande del deporte nacional.

Villa Dora Liga Argentina vóley
Noticias relacionadas
atletico mineiro busca sellar su pase a la final de la sudamericana ante city torque

Atlético Mineiro busca sellar su pase a la final de la Sudamericana ante City Torque

preocupacion en psg tras el golpe ante barcelona que dejo a kvaratskhelia lesionado

Preocupación en PSG tras el golpe ante Barcelona que dejó a Kvaratskhelia lesionado

La Salle Jobson consiguió golear a Colón de San Justo en Cabaña Leiva.

Se continúa poniendo al día la quinta fecha del Torneo Oficial de damas

palmeiras y fluminense definen en san pablo al primer finalista de la copa libertadores

Palmeiras y Fluminense definen en San Pablo al primer finalista de la Copa Libertadores

Lo último

El rubro en el que Colón integra el Top 5 de la Primera Nacional

El rubro en el que Colón integra el Top 5 de la Primera Nacional

Unión, atento: cómo se encuentran Menossi y Mosqueira de sus lesiones

Unión, atento: cómo se encuentran Menossi y Mosqueira de sus lesiones

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Último Momento
El rubro en el que Colón integra el Top 5 de la Primera Nacional

El rubro en el que Colón integra el Top 5 de la Primera Nacional

Unión, atento: cómo se encuentran Menossi y Mosqueira de sus lesiones

Unión, atento: cómo se encuentran Menossi y Mosqueira de sus lesiones

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: Tiene una condición altísima y un gran futuro

Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: "Tiene una condición altísima y un gran futuro"

Colón, con tres cambios y una innovación táctica para visitar a Ciudad de Bolívar

Colón, con tres cambios y una innovación táctica para visitar a Ciudad de Bolívar

Ovación
Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: Tiene una condición altísima y un gran futuro

Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: "Tiene una condición altísima y un gran futuro"

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

Villa Dora, otra vez entre los protagonistas de la Liga Argentina Femenina

Villa Dora, otra vez entre los protagonistas de la Liga Argentina Femenina

La Reserva de Colón se mide ante Ferro en Caballito y busca volver al triunfo

La Reserva de Colón se mide ante Ferro en Caballito y busca volver al triunfo

Unión quiere hacerse fuerte en el Malvicino y va por otro triunfo ante Barrio Parque en la Liga Argentina

Unión quiere hacerse fuerte en el Malvicino y va por otro triunfo ante Barrio Parque en la Liga Argentina

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula