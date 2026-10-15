Zverev ganó y se metió en las semifinales del Masters de Shanghai

El alemán Alexander Zverev le ganó en sets corridos al australiano Alex de Miñaur, para conseguir la clasificación a las semifinales del Masters de Shanghai

El alemán Alexander Zverev (1°) le ganó en sets corridos al australiano Alex de Miñaur (9°), para conseguir la clasificación a las semifinales del Masters de Shanghai . El teutón, que es el número 2 del mundo pero que figura como primer preclasificado en el octavo Masters 1000 de la temporada por la ausencia del italiano Jannik Sinner, se impuso por 6-4 y 6-4, luego de una hora y 17 minutos de juego.

Sin brillar, al alemán le alcanzó con ser eficaz en los momentos clave, ya que quebró el servicio de su oponente en las dos ocasiones que tuvo. Además, el australiano tuvo cinco chances de ruptura, pero no pudo capitalizar ninguna.

Este torneo encuentra a Zverev en un momento soñado, debido a que en los últimos días se aseguró terminar el año como número 1 del mundo por la ausencia de Sinner hasta 2027 y por las lesiones del español Carlos Alcaraz que lo hicieron perderse gran parte de la temporada.

Lo más curioso de esta situación es que el alemán todavía no llegó a la cima del ranking, algo que ocurrirá recién en las próximas semanas.

Su rival en las semifinales será el español Alejandro Davidovich Fokina (25°), quien vencía 4-1 al francés Arthur Géa, cuando este último se retiró por problemas físicos.

La actividad en el Masters de Shanghai

Continuará este viernes con los últimos dos partidos correspondientes a los cuartos de final. En el primero de ellos, que está programado para las 3:30 de la madrugada (hora de Argentina), el español Rafael Jódar (12°) se medirá con el noruego Casper Ruud (20°), mientras que a las 7 de la mañana será el turno del ruso Daniil Medvedev (5°), que tendrá como oponente al estadounidense Tommy Paul (15°).