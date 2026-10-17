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Atropelló a una nena de siete años en barrio Loyola Norte, le provocó una fractura expuesta y huyó

Sucedió este viernes por la noche en calle Ponce de León al 8200, en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe. La nena caminaba junto a su mamá cuando la moto la atropelló. La conductora, que viajaba con una adolescente, escapó a toda velocidad.

Juan Trento

Por Juan Trento

17 de octubre 2026 · 10:14hs
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Atropelló a una nena de siete años en barrio Loyola Norte

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Atropelló a una nena de siete años en barrio Loyola Norte, le provocó una fractura expuesta y huyó

Este viernes por la noche, en calle Ponce de León al 8200 del barrio Loyola Norte, en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe, una motociclista embistió a una nena de siete años que caminaba junto a su mamá rumbo a una despensa de la zona. La nena cayó pesadamente sobre la calzada.

La conductora de la moto, que viajaba acompañada por una adolescente, escapó a toda velocidad hacia el norte. La menor y su madre fueron trasladadas por vecinos al hospital Iturraspe. La nena recibió curaciones y quedó internada. Oficiales de Orden Público y de Cuerpos buscan a la motociclista embistente y prófuga.

Asistida e internada

La madre pidió ayuda a los vecinos de la cuadra, que las trasladaron a ella y a su hija al hospital Iturraspe. Allí, una médica revisó a la nena y constató que tenía una fractura expuesta en el pie derecho. Le practicaron curaciones y quedó internada en observación. El oficial de guardia policial del hospital informó a los operadores de la central de emergencias 911 sobre el ingreso de la nena y la fuga de la motociclista que la había embestido.

Fuentes del efector cofirmaron a UNO que horas mas tarde la niña fue trasladada al hospital de Niños, Dr. Orlando Alassia.

Búsqueda de la motociclista

Oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe (PSF) llegaron a calle Ponce de León al 8200, dialogaron con los vecinos sobre lo ocurrido, buscaron testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas del sector que pudieran contener imágenes del atropello y del trayecto de fuga de la motociclista, con el objetivo de identificarla y aprehenderla.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hecho, el auxilio de los vecinos, el informe del oficial de guardia del hospital Iturraspe y el operativo posterior para la búsqueda de la motociclista a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), que hizo lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó un informe médico sobre el estado de salud de la nena, la identificación de testigos entre los vecinos del barrio Loyola Norte y la constatación de la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran contener imágenes de la motociclista.

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